Grupo Volvo gana un 16% menos en el primer trimestre hasta casi 770 millones de euros

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MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volvo ha logrado un beneficio neto de 8.317 millones de coronas suecas (768,2 millones de euros) en el primer trimestre del año, lo que supone una caída de sus ganancias del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía este viernes, antes de la apertura del mercado bursátil en Estocolmo.

A su vez, los ingresos del grupo se contrajeron un 9% interanual, hasta 110.765 millones de coronas suecas (10.227,6 millones de euros), aunque con un aumento de las ventas en Europa (+9%), África y Oceanía (+21%). Por su parte, la compañía obtuvo fuertes desplomes en el trimestre tanto en Norteamérica, Sudamérica y Así, con caídas del 27%, 7% y del 35%, respectivamente.

Del total, 79.687 millones coronas suecas (7.356,4 millones de euros) correspondieron a su segmento automotriz, aunque este se redujo un 11% en los primeros tres meses del año. Por otro lado, su sector de servicio obtuvo un volumen de negocio valorado en 31.078 millones de coronas suecas (2.868,9 millones de euros), un 2% menos que hace un año.

Por su parte, el resultado operativo ajustado se situó en 12.167 millones de coronas suecas (1.124 millones de euros), una cifra inferior a la de los tres primeros meses del año anterior en un 8,2%. A su vez, el margen operativo escaló ligeramente al 11%

El tipo de cambio y las conversiones tuvieron un impacto negativo en la cifra del resultado operativo para el primer trimestre del año, según ha apuntado el grupo.

"En el primer trimestre hemos demostrado resiliencia continuada y fortaleza operacional, logrando una sólida rentabilidad, incluso con volúmenes de ventas inferiores a los del primer trimestre de 2025", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Grupo Volvo, Martin Lundsted.