Grupo Volvo logra un beneficio de 3.285 millones de euros en 2025, un 31,3% menos

Archivo - Logo grupo Volvo - VOLVO GROUP - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grupo Volvo registró un beneficio de 34.707 millones de coronas suecas (3.285 millones de euros) en 2025, lo que supone una caída del 31,3% respecto al año anterior, cuando obtuvo unas ganancias de 50.576 millones de coronas suecas (4.787 millones de euros).

Las ventas del grupo han retrocedido un 9% interanual, hasta 479.183 millones de coronas suecas (45.362 millones de euros). Por divisiones, los ingresos de Volvo Trucks cayeron un 10% respecto a 2024, hasta 323.463 millones de coronas suecas (30.621 millones de euros).

De su lado, el beneficio operativo descendió hasta 48.506 millones de coronas suecas (4.591 millones de euros), un 27% menos en comparación con el resultado operativo de 66.611 millones de coronas suecas (6.305 millones de euros) de 2024.

En este contexto, el consejo de administración propone un dividendo ordinario de 8,50 coronas suecas (0,8 euros) por acción y un dividendo extraordinario de 4,50 coronas suecas (0,43 euros) por acción.

El presidente y consejero deleagdo de Grupo Volvo, Martin Lundstedt, ha destacado que la compañía ha logrado "sólidas ganancias" y es "lider" en el mercado de camiones en Europa por segundo año consecutivo.

CAE EL BENEFICIO UN 11% EN EL CUARTO TRIMESTRE

En lo que se refiere al cuarto trimestre, el beneficio neto de Grupo Volvo se situó en 9.614 millones de coronas suecas (910 millones de euros), una cifra inferior en un 11% a la registrada por la compañía en el mismo periodo del año anterior.

En el cuarto trimestre de 2025, las ventas netas del Grupo Volvo disminuyeron un 11%, hasta los 123.803 millones de coronas suecas (11.717 millones de euros), en comparación con los 138.413 millones de coronas suecas (13.100 millones de eruos) del mismo trimestre del año anterior. Las ventas netas aumentaron en Europa, se mantuvieron estables en África y Oceanía, y disminuyeron en todas las demás regiones.