Grupo Volvo nombra presidente de Renault Trucks a Antonio Duclaux tras la salida de Bruno Blin

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bruno Blin ha decidido dimitir como miembro del comité ejecutivo del Grupo Volvo y presidente de Renault Trucks, tras diez años de servicio, y será sustituido por Antoine Duclaux, actual vicepresidente sénior de Renault Trucks International.

Renault Trucks es propiedad del Grupo Volvo desde 2001, y juntas desarrollan una empresa conjunta para la producción de furgonetas eléctricas con una nueva plataforma. Grupo Volvo, con Renault, ha creado la empresa Flexis SAS para desarrollar furgonetas eléctricas, en una compañía cuya propiedad está dividida al 50% entre ambas empresas.

Bruno Blin ha desempeñado un papel en la trayectoria de rentabilidad de Renault Trucks y ha sido uno de los primeros en impulsar soluciones de transporte sostenible. De ahora en adelante, permanecerá en el Grupo Volvo, contribuyendo a diversos proyectos estratégicos.

"Estamos profundamente agradecidos a Bruno por sus muchos años de dedicación. Su visión de futuro, su sólida visión para los negocios y su compromiso con la sostenibilidad han dejado una huella imborrable en Renault Trucks", ha afirmado el presidente y director ejecutivo, Martin Lundstedt.

Bruno Blin será reemplazado por Antoine Duclaux, quien actualmente dirige la división internacional de Renault Trucks. Antoine Duclaux cuenta con experiencia en los sectores del transporte y la construcción, habiendo ocupado diversos puestos directivos en Volvo Group y Holcim. La transición entrará en vigor el 1 de noviembre de 2025.