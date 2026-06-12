GWM desembarca en España con sus primeros 500 vehículos a través del Port de Barcelona - ÓSCAR FERRER GALCERÁN

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino de automóviles GWM ha iniciado oficialmente su actividad en España con la llegada de sus primeros 500 vehículos al Port de Barcelona, una operación que supone el arranque de su despliegue comercial en el mercado nacional y que refuerza el papel del enclave catalán como uno de los principales puntos de entrada de vehículos internacionales en el sur de Europa.

Las unidades han llegado procedentes del puerto chino de Lianyungang a bordo del buque Anji Flourishment, especializado en el transporte de automóviles, y han sido descargadas en las instalaciones de Setram, una de las dos terminales dedicadas al tráfico de vehículos del puerto barcelonés.

Antes de su distribución a la red comercial de la marca, los vehículos serán sometidos a los últimos trabajos de acondicionamiento y preparación.

La compañía ha explicado que la elección del Port de Barcelona responde a su posición estratégica, su conectividad marítima y su capacidad logística intermodal, que integra transporte marítimo, ferroviario y terrestre, además de contar con servicios especializados para la industria de la automoción.

Entre los vehículos desembarcados se encuentra el nuevo GWM ORA 5, un SUV compacto desarrollado para el mercado europeo que será uno de los primeros modelos de la marca en comercializarse en España. El vehículo estará disponible con diferentes sistemas de propulsión, incluyendo versiones de combustión, híbridas autorrecargables y totalmente eléctricas, dentro de la estrategia multienergía de la compañía.

GWM prevé ampliar progresivamente su gama en España con nuevos SUV, pick-ups y vehículos orientados al uso todoterreno, disponibles con tecnologías de combustión, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.