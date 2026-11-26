GWM Haval H7, un SUV familiar de hasta 435 CV y 150 kilómetros de autonomía eléctrica desde 35.000 euros - MIKEL PRIETO

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca china GWM ha ampliado su oferta en España con el Haval H7, un SUV familiar de cinco plazas y hasta 4,8 metros de longitud que llega al mercado con cinco configuraciones mecánicas de gasolina, híbridas e híbridas enchufables, potencias de hasta 435 caballos y una autonomía eléctrica máxima de 150 kilómetros. La gama parte desde 30.500 euros al contado (28.000 euros con financiación y campañas promocionales).

La gama está compuesta por cinco motorizaciones, disponibles con tracción delantera o integral y dos niveles de acabado. La propuesta busca adaptarse tanto a los desplazamientos diarios como a los viajes familiares y a un uso fuera del asfalto.

En el apartado mecánico, la versión híbrida enchufable PHEV Hi2 desarrolla 326 CV y cuenta con una batería LFP de 33,7 kWh. Con tracción delantera, homologa hasta 150 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP y 202 kilómetros en ciclo urbano, con un consumo de 1,5 litros cada 100 kilómetros.

Para los conductores que no disponen de un punto de recarga, el HAVAL H7 ofrece una variante híbrida autorrecargable HEV Hi2 de 247 CV y tracción delantera, con un consumo homologado de 6,5 litros cada 100 kilómetros. En este sistema, el motor eléctrico interviene principalmente en las arrancadas y a baja velocidad, mientras que el propulsor de gasolina actúa progresivamente cuando aumenta la demanda de potencia.

HASTA 435 CV Y TRACCIÓN INTEGRAL

Las versiones con tracción total incorporan la tecnología Hi4 de GWM, que sitúa un motor eléctrico en cada eje y gestiona de forma independiente el par transmitido a ambos. La variante híbrida enchufable PHEV Hi4 alcanza los 435 CV y 670 Nm de par, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos y homologa hasta 129 kilómetros de autonomía eléctrica.

Por su parte, la motorización de gasolina 2.0T desarrolla 215 CV y se combina con un cambio automático de doble embrague y nueve velocidades. Esta versión ofrece la mayor capacidad de remolque de la gama, con hasta 2.300 kilos con freno, frente a los 1.800 kilos de las variantes Hi4 y los 1.500 kilos de las Hi2.

Las configuraciones de tracción integral incorporan también bloqueo electrónico del diferencial trasero y hasta ocho modos de conducción, entre ellos Nieve, Arena y Barro. Además, cuentan con 210 milímetros de altura libre al suelo y una capacidad de vadeo de 580 milímetros.

Las versiones enchufables disponen asimismo de la función V2L de 6 kW, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos y equipos externos.

UN INTERIOR CON DOS PANTALLAS Y CINCO PLAZAS

El GWM Haval H7 cuenta con una distancia entre ejes de 2,74 metros y un habitáculo para cinco ocupantes. Su maletero ofrece 341 litros de capacidad, una cifra que aumenta hasta los 1.404 litros al abatir los asientos traseros.

En el equipamiento tecnológico destaca el sistema multimedia Coffee OS 3.0, que integra una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas. También incorpora navegación conectada, asistente de voz y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Desde el acabado de acceso incluye climatizador bizona con salidas de aire para las plazas traseras, cargador inalámbrico de 50 vatios y una toma de corriente de 220 voltios en el maletero.

En materia de seguridad, el modelo ha obtenido cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP de 2026 y equipa de serie siete airbags y más de 20 sistemas de asistencia a la conducción. Entre ellos figuran el control de crucero adaptativo inteligente, el asistente de atascos, el sistema de centrado de carril y la detección de niños en el interior del vehículo.

La gama se estructura en dos acabados. La variante 'Explore' incluye llantas de 18 pulgadas, techo solar panorámico, iluminación Full LED, tapicería de cuero sintético, asientos delanteros y volante calefactables y cámara de visión de 360 grados con chasis transparente.

El nivel 'Advance' añade llantas de 19 pulgadas, rueda de repuesto de tamaño completo, asientos delanteros ventilados y traseros calefactables, memoria para el asiento del conductor, pantalla de proyección de información en el parabrisas de nueve pulgadas, aparcamiento automático e iluminación ambiental de 64 colores.

GAMA TOTAL DE PRECIOS

El GWM Haval H7 está disponible en España con un precio de partida de 35.000 euros para la versión híbrida HEV de 247 CV con acabado 'Explore'. Con las campañas promocionales, el precio se reduce a 30.500 euros al contado y a 28.000 euros financiando.

La variante híbrida enchufable de 326 CV con acabado 'Explore' parte de 40.000 euros, aunque con las campañas se sitúa en 34.375 euros al contado y 31.875 euros financiando.

La versión híbrida enchufable de 435 CV con tracción integral y acabado 'Advance' tiene un precio de tarifa de 44.500 euros, que baja a 38.875 euros al contado y 36.375 euros con financiación.

Por su parte, la variante de gasolina 2.0T de 215 CV con tracción integral y acabado 'Advance' tiene un precio de 39.500 euros, que se reduce a 35.000 euros al contado y 32.500 euros financiando.

GWM ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería.