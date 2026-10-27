Hacienda autoriza compromisos de gasto por 1,77 millones para inversiones industriales hasta 2030

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MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado los límites para adquirir compromisos de gasto por un importe total de 1,77 millones de euros entre 2027 y 2030, con el objetivo de que el Ministerio de Industria y Turismo pueda acometer diversos contratos relacionados con inversiones reales y programas industriales.

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el acuerdo permite actualizar las previsiones de gasto autorizadas inicialmente el 28 de abril de 2026, tras la adjudicación de algunos contratos, la revisión de sus plazos e importes y la incorporación de nuevas necesidades.

Los compromisos de gasto previstos ascienden a 945.761,40 euros en 2027, 332.060,75 euros en 2028, 246.739,87 euros en 2029 y 242.656,81 euros en 2030, lo que suma un total de 1.767.218,83 euros.

Entre las actuaciones incluidas figura la evaluación de los PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) 2 y 3, con un importe de 727.970,41 euros. También se contempla la evaluación de la línea 1 del Perte de Descarbonización Industrial, con 343.189,57 euros.

El listado incluye, además, la evaluación de los costes indirectos de los gases de efecto invernadero, con 140.662,50 euros, el desarrollo informático de AUTO+, con 103.854,60 euros, y la prórroga de este desarrollo, por 451.541,75 euros.

La autorización se tramita al amparo del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, que regula la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

Hacienda ha explicado que la aplicación presupuestaria de inversiones reales carece de dotación inicial a nivel de vinculación en el presupuesto vigente para 2026, por lo que ha sido necesaria la autorización del Consejo de Ministros para asumir los compromisos correspondientes a los próximos ejercicios.