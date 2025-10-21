Haupt (Seat) afirma que en 2029 todos los modelos estarán electrificados: "Apostamos por Seat"

El presidente de la Fundación Seat Cupra y ceo de Seat, Markus Haupt, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

En 2027 se introducirán las versiones mild-hybrid de los modelos Ibiza y Arona

IBIZA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha anunciado que en los próximos cuatro años el porfolio de Seat será renovado y todos los modelos tendrán una opción electrificada: "Apostamos por Seat".

Lo ha explicado en una encuentro con medios en Ibiza para hablar de la estrategia de la marca, en su primer evento como CEO permanente después de ocupar el cargo de forma interina desde el 1 de abril hasta el 9 de octubre, y ha asegurado que Ibiza no solo da nombre al modelo de Seat: "Captura la esencia de lo que somos, jóvenes, dinámicos y de mente abierta".

Ha dicho que en 2027 se introducirán las versiones mild-hybrid de los modelos Ibiza y Arona; en 2028 llegará la versión totalmente híbrida del Seat León y, en 2029, con la actualización del Seat León y del Seat León Sportstourer, la gama estará completamente renovada.

Por eso, Haupt ha puesto en valor la estrategia y hoja de ruta de la marca, basada en el "producto, la red comercial y la comunicación".

Según él, Seat ha entregado 194.200 coches a sus clientes en lo que va de año y ha valorado de forma positiva esta cifra "teniendo en cuenta que Martorell (Barcelona) está en plena transformación hacia la electrificación".

Además, ha anunciado que tanto el Seat Ibiza como el Arona "pronto cumplirán con la normativa Euro 7, lo que garantiza el futuro de los modelos más vendidos" de la marca, aunque también se introducirán sistemas de propulsión mild-hybrid.

ESTRATEGIA DE MARCA

Respecto al producto, ha valorado que están optimizando el diagrama para ofrecer coches con carácter y de calidad: "Junto a cada modelo seguiremos ofreciendo una amplia gama de accesorios completamente diseñados y desarrollados según las necesidades de nuestros clientes".

También ha destacado "una red de servicio consolidada" y, a nivel de comunicación, nuevos colores, una identidad visual revitalizada y una energía renovada en los coches, concesionarios y estrategia de marketing, textualmente.

75 ANIVERSARIO

En el marco del 75 aniversario de la marca, Haupt ha asegurado que Seat ha transformado la movilidad de millones de personas y ha destacado su presencia en más de 70 países: "Refleja el espíritu de optimismo y progreso que ha impulsado a España en las últimas décadas".

Asimismo, ha afirmado que Seat ha vendido más de 21 millones de coches desde su nacimiento y, en este sentido, ha explicado que la marca atrae clientes de diferentes generaciones, siendo la media de edad 10 años más joven que en el resto del grupo Volkswagen.