Hereu celebra que el Plan Auto+ da "certidumbre" para comprar un vehículo: "Es un gran instrumento"

MADRID/BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha asegurado este miércoles en Bilbao que el Plan Auto+ da "certidumbre" a la hora de adquirir un vehículo y cree que será un "gran instrumento" a la hora de que las familias, las empresas o los autónomos tengan que renovar su coche o su furgoneta.

En concreto, el titular del ramo ha expresado que el Plan Auto+ será una buena medida para incentivar las ventas y cree que es un "magnífico ejemplo" de una "estrategia de país" acordada entre los gobiernos y las industrias. "Y por tanto, un plan estratégico de país, de todos", ha remarcado.

El ministro de Industria ha manifestado que incentivar la demanda de la movilidad eléctrica es "uno de los grandes puntales", además de invertir en la infraestructura de carga" y en el cambio del modelo productivo en las fábricas, "en Mercedes y en todos los puntos donde se producen en España", que, según ha recordado, es "el segundo gran país productor de coches en Europa".

Hereu ha asegurado que España en 2025 ha sido el país donde más han crecido las ventas de coches y, desde la demanda, "es una gran ayuda a la transformación productiva". A su juicio, esta tendencia se mantendrá en 2026.

PRIORIZAR LOS COCHES EUROPEOS

El nuevo 'Plan Auto+' entregará hasta 4.500 euros para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos y electrificados con efecto retroactivo desde 1 de enero de 2026, siguiendo lo que anunció el propio Ejecutivo el pasado mes de diciembre al confirmar que dotaría 400 millones de euros para aquellos usuarios que compre un vehículo electrificado.

Para cobrar el 100 por 100 de la ayuda máxima (4.500 euros por vehículo), el coche adquirido debe ser eléctrico puro (lo que garantiza cobrar el 50% de la ayuda), tener un precio inferior a 35.000 euros (otro 25% de la ayuda) y su montaje y batería deben haber sido fabricados en Europa (el otro 25%).

En relación a que se prioricen vehículos europeos, ha manifestado que "lo interesante" del nuevo plan es que las ayudas "vienen condicionadas a que los coches, cuanto más eléctricos, cuanto más económicos y cuanto más europeos sean, mejor es la ayuda que se puede dar".

A su juicio, son "criterios importantes" porque les interesa potenciar el "contenido local industrial, que "sea un producto asequible a las familias y a las empresas y que sea una apuesta clara por la electrificación de la movilidad".