Hereu confía en que el nuevo Perte VEC sea una "semilla de transformación" para el sector de baterías

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha llamado a que la última dotación anunciada del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con un presupuesto de 200 millones de euros para proyectos de baterías eléctricas, sea una nueva "semilla de transformación" en el ámbito digital y energético para el sector de la automoción.

"Cada euro que ponemos en una empresa del sector es la semilla de una transformación digital y energética, que son los dos vectores sobre los que se debe sustentar el cambio al que se enfrenta la industria automovilística", ha destacado el ministro durante su participación este miércoles en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es.

Para Hereu, el Perte VEC, que ya ha gestionado más de 2.500 millones de euros procedentes de fondos eurpeos, está ayudando al sector automovilístico a estar preparado para las próximas décadas, ya que necesita adaptarse a la nueva realidad tecnológica de la movilidad electrificada, tras pasar muchos años dominando otra tecnología.

En esta nueva convocatoria, de 200 millones de euros para empresas relacionadas con la industria de baterías, Hereu ha destacado que ahora se cuenta con instrumentos de gestión como el de Sepides, que permiten que no sea necesario finalizar los proyectos antes de junio, sino que otorga hasta 60 meses de ejecución.