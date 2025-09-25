Hereu destaca el aumento del 15% de la demanda de vehículos en España y la subida "relevante" de los electrificados

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (2d); y el director general de Danone, François Lacombe (d); durante la inauguración del Hub de Innovación. - Jorge Gil - Europa Press

VALENCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que España es "en estos momentos de los pocos países que la demanda de vehículos en general está aumentando", porque está creciendo "más de un 15 por ciento" en 2025. Además, ha subrayado que "estamos ganando una cuota de mercado de electrificado muy relevante este año".

Así lo ha remarcado el titular de la cartera de Industria a preguntas de los medios en Aldaia (Valencia), donde asiste a la inauguración del HUB de innovación de Danone, sobre si hay alguna novedad acerca del plan de electrificación de la planta de Ford en Almussafes (Valencia).

"No, no hay novedad", ha contestado el ministro, que ha recordado que desde el Gobierno "justamente impulsamos el mecanismo RED para que una gran multinacional forme y se transforme para afrontar nuevos vehículos que se fabricarán aquí y que serán ya en clave de la movilidad sostenible, movilidad electrificada".

"Esta es la apuesta que estamos haciendo y, evidentemente, desde España estamos invirtiendo mucho en la transformación en las fábricas, transformación productiva y también estamos incidiendo mucho en fomento de la demanda de la nueva movilidad electrónica y por tanto en este sentido tengo que expresar que España es en estos momentos de los pocos países que la demanda de vehículos en general está aumentando porque está aumentando más de un 15 por ciento la demanda de vehículos en el 2025 y que estamos ganando una cuota de mercado de electrificado muy relevante este año", ha defendido.

Por tanto, ha continuado, "tenemos que apostar por la transformación hacia una movilidad eléctrica, una movilidad sostenible y este es un proceso en el que administraciones y sector productivo estamos avanzando conjuntamente".

Jordi Hereu ha avanzado que "dentro de pocos días" visitará Valencia y volverá a concesionarios que están vendiendo estos meses "muchísimos más coches de lo que normalmente vendían, entre otras cosas por la implantación del Plan Reinicia Auto +".

Ha detallado que "en estos momentos ya tenemos más de 41.000 solicitudes que se agregan a la demanda normal y ya llevamos invertidos 200 millones en este plan para fomentar y para incrementar la demanda de automóviles y específicamente de automóviles de movilidad electrónica".