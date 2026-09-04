Hereu espera que el futuro de Seat incluya nuevos proyectos industriales ligados a la marca

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto a el CEO de Airbus, Guillame Faury, preside una reunión con representantes sindicales de Airbus en la sede del ministerio, a 4 de septiembre de 2026. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este viernes el valor estratégico de Seat como una de las grandes marcas de la industria española y ha mostrado su confianza en que en el futuro puedan desarrollarse nuevos proyectos industriales vinculados a la enseña.

Hereu ha señalado que Seat, propiedad del grupo alemán Volkswagen, constituye "una de las grandes marcas" y ha expresado su deseo de que España pueda seguir contando con proyectos industriales ligados a la enseña.

Así se ha pronunciado el ministro en un encuentro en el Ministerio de Industria con los medios de comunicación tras reunirse con los sindicatos para desbloquear el conflicto en Airbus.

"Es evidente que Seat es una gran marca y yo quiero recordar que en este país ahora están naciendo proyectos industriales en base a la recuperación de marcas. Y pondría algunos grandes ejemplos. Santana y Ebro están iniciando magníficos proyectos industriales en España en base a la recuperación de antiguas marcas", ha contestado Hereu.

"Espero que en el futuro podamos hablar del desarrollo de proyecto industrial ligado a esta marca", ha reiterado el responsable de Industria, quien ha subrayado además el valor de la marca Seat como un activo inmaterial de gran importancia para la industria española.

En este sentido, ha apuntado que la propia compañía ha realizado este jueves declaraciones para despejar las especulaciones surgidas en torno al futuro de Seat y ha considerado que todavía existe margen para abordar nuevos proyectos industriales.

"Tenemos los años por delante para hablar de posibles proyectos industriales que incorporen el gran activo inmaterial, pero que es fundamental, de la marca Seat", ha explicado.

El ministro ha puesto además el caso de Seat en el contexto de una transformación de la industria de la automoción en España y Europa, en la que el Gobierno considera que el país está desempeñando un papel relevante tanto en la transición energética como en la transformación digital del sector.

Hereu ha asegurado que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con Seat y Cupra en España, así como con Volkswagen a nivel internacional. "Nosotros hablamos permanentemente con Seat, Cupra en España y con Volkswagen a nivel internacional", ha indicado, antes de remarcar que el Ejecutivo seguirá trabajando con el grupo automovilístico.

Según el ministro, el Gobierno está actualmente implicado en la construcción de lo que considera un "magnífico proyecto de transformación de la automoción" en España y Europa, con el objetivo de afrontar la transición energética y la transformación digital de una industria que ha calificado de "estratégica" para el país.

"Es evidente que hoy, pero ayer y mañana, seguiremos trabajando conjuntamente", ha concluido.