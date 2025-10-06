Hereu insiste que Ford Almussafes tiene "futuro" y que el mecanismo RED la prepara para el modelo 2027

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita un concesionario rehabilitado tras sufrir la dana, en el concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R, a 6 de octubre de 2025, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Jorge Gil - Europa Press

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este lunes que en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) "hay futuro" y ha subrayado que el mecanismo RED al que está acogida "lo que sirve es para preparar y formar a la gente en nuevas tecnologías para abordar el proyecto industrial a partir del 2027", cuando se lance "un nuevo modelo desde Valencia para todo el mundo".

En estos términos se ha pronunciado el ministro durante su visita al concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R. Valle de Sedaví (Valencia), donde ha anunciado el lanzamiento de la convocatoria del PERTE VEC IV de la línea de cadena de valor dotada con 400 millones de euros. Los medios han preguntado al ministro sobre si Ford le ha trasladado su interés para acogerse a esta convocatoria.

El ministro ha respondido que no y ha recordado que "Ford está en un proceso de transformación" y se ha acogido al mecanismo RED. "Hemos acordado el proceso de la transición durante 2025 y 2026 y la planta valenciana se ha acogido a "un proyecto de transformación y de preparación para la producción de nuevos modelos". "Por tanto, en Almussafes hay futuro y, por eso, nos estamos preparando, y nosotros ayudamos desde el mecanismo RED", ha zanjado.