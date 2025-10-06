Hereu subraya el "éxito" del Plan Moves y afirma que buscará "el sistema más eficaz" para el próximo año

El ministro de Industria, Jordi Hereu, durante su visita al concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R. Valle, rehabilitado tras sufrir la dana en Sedaví (Valencia) - JORGE GIL - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha resaltado el "éxito" obtenido en el Plan Moves, si bien ha apuntado que desde el Gobierno central trabajarán por "encontrar el sistema que sea más eficaz el próximo año".

Así lo ha explicado, a preguntas de los medios en Sedaví (Valencia) sobre si el Plan Moves puede agilizarse de manera similar a como ha funcionado el Plan Reincia Auto +, durante su visita al concesionario SEAT y CUPRA Motor J.R. Valle, rehabilitado tras sufrir la dana.

Hereu ha asegurado que el Plan Moves "a lo largo de los últimos cinco años ha tenido un gran efecto en dinamizar la demanda" y ha remarcado que el hecho de que haya agotado los fondos para este año "es indicador de un determinado éxito colectivo". Además, ha recordado que "por mandato constitucional era algo que teníamos que delegar en las comunidades autónomas".

El ministro ha afirmado que el objetivo del Gobierno es "seguir apoyando la demanda de movilidad eléctrica" y ha añadido: "Sin duda, miraremos de encontrar el sistema que sea más eficaz, más eficiente, el próximo año".