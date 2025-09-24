Hertz recibirá una indemnización de 130 millones de euros tras acuerdo en litigio antimonopolio

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de vehículos Hertz recibirá 154 millones de dólares (130 millones de euros) con motivo de su participación en un acuerdo de demanda colectiva en el litigio antimonopolio de piezas de recambio para automóviles.

En concreto, la compañía ha compartido esta información a través de un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

En este contexto, el acuerdo tiene relación con una demanda colectiva por supuestas violaciones antimonopolio en el sector de los componentes de automóviles.

Esta cifra es el equivalente a la distribución bruta de 171 millones de dólares (145 millones de euros) menos los honorarios aplicables adeudados al administrador de reclamaciones de Hertz. Su distribución se espera que se pague alrededor del 30 de septiembre de 2025.