Hertz recorta sus pérdidas en un 59% en 2025, hasta unos 'números rojos' de 164 millones de euros

Archivo - Hertz - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hertz ha recortado sus pérdidas en 2025 en un 59% frente a 2024, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 194 millones de dólares (164 millones de euros), frente a los 479 millones de dólares (405 millones de euros) del año anterior, según ha informado la firma estadounidense este jueves, antes de la apertura del mercado bursátil.

"2025 fue un año crucial en la transformación de Hertz y puso de relieve que las mejoras estructurales que la compañía está implementando son permanentes, mientras que los obstáculos que enfrenta son transitorios", ha subrayado la firma.

Los ingresos se mantuvieron estables en el año, hasta situarse en 2.028 millones de dólares (1.717 millones de euros), lo que refleja una mejora secuencial en los precios y resulta en el desempeño de ingresos interanual más sólido de Hertz desde el primer trimestre de 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en negativo, en 205 millones de dólares (173 millones de euros), una cifra inferior en un 43% a los 'números rojos' de 357 millones de dólares (302 millones de euros).

La compañía espera un aumento de ingresos de un dígito medio para el primer trimestre, respaldado por un entorno de demanda positivo. En cuanto a la flota, Hertz también observa indicios de una mejora en los valores residuales respecto a los mínimos estacionales del cuarto trimestre. De cara al resto del año, la compañía sigue centrada en el crecimiento del negocio de movilidad, y en acelerar el crecimiento de los ingresos, manteniendo un control de costes.