Hertz recorta sus pérdidas hasta septiembre en un 76% y sale de 'números rojos' en el tercer trimestre

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alquiler de vehículos Hertz ha recortado sus pérdidas en un 76% en los nueve primeros meses del año, hasta registrar unos 'números rojos' de 553 millones de dólares (481 millones de euros) frente a los 2.383 millones de dólares (2.073 millones de euros) del año anterior.

En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido negativo, situándose en 134 millones de dólares (116 millones de euros), un 88% por debajo del resultado negativo de 1.184 millones de dólares (1.030 millones de euros).

Por su parte, en lo que se refiere al tercer trimestre, Hertz ha logrado un beneficio neto de 184 millones de dólares (160 millones de euros) en el tercer trimestre, frente a pérdidas por valor de 1.332 millones de dólares (1.158 millones de euros) de un año atrás.

Además, según ha informado la compañía estadounidense este martes, las ventas han caído un 4%, hasta 2.478 millones de dólares (2.156 millones de euros). En su mercado doméstico, Hertz ha facturado un 7% menos interanual, mientras que por su división internacional ha facturado un 11% más.

"Este trimestre demuestra que estamos cumpliendo nuestros compromisos: logrando resultados sólidos mediante una ejecución precisa y una disciplina operativa", ha afirmado el consejero delegado de Hertz, Gil West.