Los híbridos concentra casi la mitad de las búsquedas de vehículos de ocasión durante el Black Friday - CLICARS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coche híbrido concentra casi la mitad de las búsquedas de vehículos realizadas durante la campaña de Black Friday en Clicars, cuatro veces más que los modelos eléctricos puros, según los datos recopilados por la compañía especializada en la venta de vehículos reacondicionados entre el 1 y el 22 de noviembre de 2026.

El interés por los híbridos y los eléctricos ha aumentado seis y dos puntos, respectivamente, respecto al mismo periodo de 2025, en detrimento de los vehículos diésel, cuyas búsquedas han descendido diez puntos.

Esta tendencia coincide con los resultados del Barómetro Europeo elaborado por OpinionWay para Clicars y Aramis Group, que señala que el 55% de los conductores españoles elegiría un coche híbrido si tuviera que cambiar de vehículo mañana, frente al 15% que se decantaría por uno eléctrico puro.

Por su parte, los modelos de gasolina y diésel reúnen conjuntamente el 28% de las preferencias en España. En concreto, un 19% optaría por un vehículo de gasolina y un 9% por uno diésel, frente al 36% de media europea que elegiría alguna de estas dos tecnologías.

El estudio destaca las diferencias entre mercados europeos y apunta a que España e Italia son los países con mayor intención de cambiar a un vehículo híbrido, mientras que los conductores de Reino Unido y Alemania muestran una mayor preferencia por los eléctricos. En Alemania y Bélgica, además, un 35% de los encuestados elegiría un coche de gasolina.

EL PRECIO Y LA AUTONOMÍA, ENTRE LAS BARRERAS DEL ELÉCTRICO

Clicars atribuye el protagonismo de los híbridos a que representan una alternativa intermedia para los compradores que buscan reducir el consumo sin asumir algunas de las limitaciones que todavía asocian al vehículo eléctrico.

Entre los factores que condicionan la compra de un eléctrico puro, la compañía señala la autonomía, la disponibilidad de puntos de recarga y las dudas sobre el mantenimiento y la vida útil de las baterías.

El precio también influye en las decisiones de compra. Según el barómetro europeo, el 45% de los españoles no puede permitirse pagar más de 200 euros mensuales por la financiación de un vehículo.

En este contexto, el mercado de ocasión gana atractivo ante el encarecimiento de los coches nuevos y el agotamiento de las ayudas para adquirir modelos eléctricos nuevos. Clicars asegura que dispone de vehículos con etiqueta CERO o ECO desde 7.800 euros o 137 euros al mes.

DESCUENTOS DE HASTA 8.000 EUROS EN EL BLACK FRIDAY

Durante su campaña de Black Friday, la compañía ofrece descuentos de hasta 8.000 euros en su catálogo de más de 2.000 vehículos reacondicionados, con edades comprendidas entre uno y ocho años.

Entre los modelos destacados figuran el Fiat 500 híbrido, disponible desde 8.500 euros o 137 euros al mes, y el SUV Opel Mokka, desde 16.000 euros.

La empresa también ofrece entrega en un plazo de 24 horas en la Península y Baleares y un periodo de prueba de 100 días o 3.000 kilómetros.