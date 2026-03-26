El holding de Porsche gana casi 2.900 millones de euros en 2025, un 8% menos, por los aranceles

Archivo - Porsche SE (PSE) - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Porsche SE, el holding de la firma alemana Porsche ha registrado un beneficio neto ajustado de 2.894 millones de euros en 2025, lo que supone una caída de sus ganancias de más del 8% respecto al año anterior, según ha informado este jueves.

El resultado ajustado se vio significativamente influenciado por el resultado actual de las inversiones en Grupo Volkswagen y Porsche AG contabilizadas en el patrimonio neto por 2.800 millones de euros y 200 millones de euros, respectivamente.

"En el ejercicio fiscal 2025, Grupo Volkswagen y Porsche AG se enfrentaron a desafíos derivados de la volatilidad geopolítica y geoeconómica, junto con medidas cada vez más proteccionistas, como el aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, y una competencia cada vez más intensa. Estos factores repercutieron en los resultados de las empresas", ha apuntado el holding.

Por su parte, la deuda neta del grupo se redujo a 5.100 millones de euros, un 1,18% menos que en el año anterior. La sólida base financiera y las "exitosas" medidas de refinanciación implementadas el año pasado permitieron a Porsche SE recortar su deuda, según ha explicado el propio holding.

DIVIDENDO Y PREVISIONES PARA 2026

El consejo de administración ha propuesto un dividendo de 1,51 euros por acción preferente (frente al reparto de 1,91 euros por título del año anterior) y de 1,504 euros por acción ordinaria (frente a los 1,904 euros del ejercicio precedente). Esto equivale a una distribución total de 462 millones de euros.

La disminución del dividendo propuesto con respecto al año anterior se debe principalmente a la menor entrada de dividendos prevista por Grupo Volkswagen y Porsche, así como a la reducción adicional de la deuda prevista en línea con los objetivos de la estrategia de asignación de capital de Porsche SE. La junta general de accionistas decidirá sobre el dividendo propuesto el 25 de junio de 2026.

Asimismo, Porsche SE ha explicado que prevé un resultado ajustado del grupo después de impuestos en un rango de entre 1.500 millones de euros y 3.500 millones de euros para el ejercicio fiscal 2026 y una deuda neta en un rango de entre 4.700 millones de euros y 5.200 millones de euros.