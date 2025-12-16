Honda compra un 21% adicional de la empresa de componentes Astemo por 836 millones de euros

Archivo - Honda - Jan Woitas/zb/dpa - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Honda ha acordado adquirir una participación adicional del 21% en Astemo, compañía fabricante de componentes automovilísticos de la que Honda ya posee participación accionaria, y convertir a esta empresa en una subsidiaria consolidada, en una operación cuyo importe ha ascendido a 152.300 millones de yenes (836 millones de euros).

En concreto, Honda, Hitachi y JICC --las tres propietarias de Astemo-- han acordado que Honda adquirirá acciones adicionales de Astemo, equivalentes al 21% de todas las acciones en circulación, de Hitachi, modificando así la estructura accionarial al 61% para Honda, el 19% para Hitachi y el 20% para JICC.

Este 21% adicional se traduce en la compra de 223.605 acciones de Astemo por parte de Honda, lo que le permite sumar una participación accionarial y mayoritaria de hasta 649.521 títulos de la compañía.

Está previsto que esta adquisición de acciones se ejecute durante el primer trimestre del año fiscal que comienza el 1 de abril de 2026, luego de las autorizaciones y aprobaciones necesarias requeridas por las leyes de competencia pertinentes y otras leyes y regulaciones aplicables.

"El impacto de esta transacción en los resultados operativos consolidados y la situación financiera de la compañía se encuentra actualmente bajo revisión. La compañía notificará oportunamente cualquier asunto que deba anunciarse en el futuro", ha explicado Honda.

Astemo cuenta con fortalezas tanto en tecnologías de hardware como de software y seguirá siendo un socio importante para Honda. El crecimiento de Astemo es indispensable para que Honda mejore sus capacidades de desarrollo de vehículos definidos por software (SDV), y su competitividad en costos.

"Ante los rápidos e intensos cambios en el entorno empresarial automotriz, como empresa matriz, es esencial que Honda lidere la transformación de Astemo para que esta pueda impulsar el establecimiento de una estructura empresarial que permita el desarrollo rápido y eficiente de tecnologías de IA y software", ha destacado Honda.