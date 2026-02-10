Honda gana 2.515 millones de euros hasta su tercer trimestre fiscal, un 42,2% menos

Archivo - Logo de Honda - HONDA - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Honda ha ganado 465.437 millones de yenes japoneses (2.515 millones de euros) en los nueve primeros meses de su año fiscal (concluidos el pasado diciembre de 2025, incluido), lo que supone una caída de su beneficio neto atribuido del 42,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de estos meses se han contraído un 2,2% en términos interanuales, hasta los 15,9 billones de yenes (85.947 millones de euros), debido principalmente a los efectos negativos de la conversión de moneda extranjera, que fueron parcialmente compensados por el aumento de los ingresos por ventas en el negocio de motocicletas.

Debido a la desaceleración en la expansión del mercado de vehículos eléctricos en regiones como Norteamérica y Europa, Honda ha experimentado impactos como menores ventas de unidades. Además, tras los cambios en las políticas del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la abolición de los incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos y la flexibilización de las regulaciones sobre emisiones, así como la imposición de aranceles de importación, se espera que el crecimiento de este segmento en Estados Unidos se desacelere aún más.

Por otro lado, en Asia, si bien el mercado de eléctricos continúa creciendo, la competencia se está intensificando debido al auge de los fabricantes de equipos originales locales. Se espera que la tasa global de ventas de eléctricos de Honda en 2030 sea del 20%, inferior al objetivo previamente anunciado del 30%.

Como parte de la revisión del plan de lanzamiento de productos para abordar los cambios en las condiciones del mercado, Honda decidió cancelar el desarrollo de ciertos modelos de vehículos eléctricos y descontinuar y reducir la fabricación de estos modelos desarrollados conjuntamente bajo un acuerdo de alianza.

Como resultado, durante los nueve meses finalizados el 31 de diciembre de 2025, la compañía ha reconocido pérdidas y gastos por 142.416 millones de yenes (770 millones de euros) en costos de venta y 8.935 millones de yenes (48,3 millones de euros) en gastos de venta, generales y administrativos.

De su lado, el beneficio operativo ha sido inferior en un 48,1% al de los nueve primeros meses del año fiscal 2025, hasta situarse en 591.505 millones de yenes (3.196 millones de euros). Este retroceso se debe principalmente al impacto de los cambios en el entorno del mercado de vehículos eléctricos, así como al efecto arancelario, lo cual fue parcialmente compensado por un aumento en las ganancias atribuible al impacto en los precios y los costos.

BENEFICIO DE 300.000 MILLONES DE YENES AL CIERRE DEL AÑO

Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2026, la previsión de Honda es de un beneficio operativo de 550.000 millones de yenes (2.702 millones de euros) y un beneficio neto de 300.000 millones de yenes (1.621 millones de euros), sin cambios respecto a su previsión anterior.

El impacto de los aranceles se estimó inicialmente en 450.000 millones de yenes (2.432 millones de euros) al inicio del año fiscal; sin embargo, se espera que se reduzca a 310.000 millones de yenes (1.675 millones de euros).

"De cara al cierre del año fiscal, si bien anticipamos un crecimiento de los beneficios impulsado por la depreciación del yen, la necesidad de reforzar los incentivos de ventas ante el deterioro del entorno competitivo en el sector automovilístico en Asia, así como otras incertidumbres en el entorno empresarial, nos ha llevado a mantener nuestra previsión de beneficios consolidados sin cambios respecto a la previsión anterior", ha apuntado la firma.