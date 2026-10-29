Hyundai logra beneficio trimestral de 1.300 millones de euros, un 12,6% menos, y recorta previsiones

Hyundai lograr un beneficio de casi 1.300 millones de euros en el tercer trimestre, un 12,6% menos - HYUNDAI

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor Company registró un beneficio neto en el tercer trimestre de 2026 de 1,93 billones de wones surcoreanos (casi 1.300 millones de euros), lo que supone una caída del 12,6% con respecto a los datos publicados por la compañía hace un año.

Según los resultados publicados este jueves por el fabricante surcoreano, los ingresos alcanzaron los 45,11 billones de wones (alrededor de 30.200 millones de euros), un 3,4% menos que entre julio y septiembre de 2025.

Por otro lado, la compañía ha logrado un beneficio operativo de 2,68 billones de wones surcoreanos (casi 1.800 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 4,8%, hasta los 4,11 billones de wones (unos 2.750 millones de euros).

De estos, 2,13 billones de wones (casi 1.450 millones de euros) pertenecieron a su división de automoción, con un aumento del 24,8% en sus operaciones pese a la caída de los ingresos y al retroceso de las ventas mayoristas de vehículos, las cuales se mermaron en un 11,3% tras comercializarse más de 921.000 unidades en todo el mundo.

LAS VENTAS MAYORISTAS CAEN UN 11,3%

Hyundai comercializó 921.000 vehículos a través de su red de ventas mayoristas en el tercer trimestre, un 11,3% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó 1,04 millones de unidades. Las ventas minoristas también disminuyeron un 10,1%, hasta 931.000 vehículos.

Por regiones, Norteamérica mantuvo una evolución positiva en el canal minorista. Las ventas al cliente final en Estados Unidos crecieron un 3,5% interanual, pese a que la demanda del mercado descendió un 1,3%. Esta evolución permitió a Hyundai elevar su cuota de mercado hasta un máximo histórico del 6,6%, manteniéndose por encima del 6% durante seis trimestres consecutivos.

La compañía destacó especialmente el comportamiento de los vehículos híbridos eléctricos (HEV), cuyas ventas mayoristas aumentaron un 18,4% en Estados Unidos. Estos modelos alcanzaron una cuota del 26,8% de las ventas de Hyundai en el mercado estadounidense, un máximo histórico.

En Europa, las ventas mayoristas descendieron un 18%, hasta las 123.000 unidades, debido al impacto a corto plazo de la simplificación de la gama de modelos de combustión y de la transición hacia una oferta centrada en vehículos electrificados.

El fabricante prevé recuperar parte del volumen en el cuarto trimestre mediante el aumento de la producción del nuevo IONIQ 3 y el lanzamiento de otros modelos. La proporción de vehículos electrificados en las ventas europeas de Hyundai se situó en el 52,9%, 3,6 puntos porcentuales más que un año antes, mientras que los SUV representaron el 76% de las ventas mayoristas en la región.

En Corea del Sur, las ventas mayoristas cayeron un 27,2%, hasta las 131.000 unidades, como consecuencia de las interrupciones de producción relacionadas con una huelga y los retrasos en el lanzamiento de nuevos modelos. Hyundai espera una recuperación durante el cuarto trimestre, apoyada en la normalización de la producción y en las nuevas incorporaciones a su gama.

LOS ELÉCTRICOS CAEN MÁS DE UN 12%

Los vehículos híbridos continuaron ganando peso en la actividad de Hyundai. En el tercer trimestre, los HEV representaron el 18,2% de las ventas mayoristas globales de la compañía, frente al 15,5% aproximadamente del mismo periodo de 2025.

En conjunto, Hyundai vendió 246.000 vehículos electrificados, incluidos eléctricos puros, híbridos, híbridos enchufables y modelos de pila de combustible. Esta cifra representa alrededor del 26,7% de las ventas mayoristas totales del trimestre.

Por tecnologías, las ventas de vehículos eléctricos puros alcanzaron las 69.000 unidades, frente a las 76.000 del tercer trimestre de 2025, es decir, retrocedieron más de un 12%. Las de híbridos se situaron en 167.000 unidades, frente a las 161.000 del año anterior, mientras que las de híbridos enchufables descendieron de 11.000 a 7.000 unidades. Las ventas de vehículos de pila de combustible se redujeron de 4.000 a 2.000 unidades.

HYUNDAI RECORTA PREVISIONES

La compañía automovilística surcoreana Hyundai Motor Company ha actualizado a la baja sus previsiones anuales de ventas mayoristas para el ejercicio 2026, fijando su objetivo en 4 millones de unidades frente a la meta inicial de 4,16 millones de vehículos.

Asimismo, la firma ha ajustado su previsión de margen de beneficio operativo (OPM) consolidado a un rango de entre el 5,5% y el 6,5%, recortando la estimación previa que se situaba entre el 6,3% y el 7,3%.

A pesar de la revisión a la baja en el volumen de ventas y la rentabilidad operativa, Hyundai mantiene sus proyecciones relativas al crecimiento de los ingresos para este año, estimando un incremento de entre el 1,0% y el 2,0% en comparación con los resultados registrados en 2025.

Del mismo modo, las previsiones relativas al flujo de caja libre (FCF), excluyendo la división financiera, permanecen sin cambios en una horquilla estimada de entre -1,0 y 0,5 billones de wones.

Por otro lado, la multinacional ajustará sus inversiones en el área de automoción durante el periodo, reduciendo el presupuesto previsto desde los 17,8 billones de wones iniciales (casi 1.200 millones de euros) hasta los 16,0 billones de wones (más de 1.070 millones de euros) finales.