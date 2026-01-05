El presidente ejecutivo de Hyundai, Ju-yung Chung - HYUNDAI

Hyundai prevé vender más de 4,15 millones de vehículos a nivel global en 2026, después de haber mantenido el número de unidades matriculadas en 2025, año en el que ha logrado vender más de 4,13 millones de unidades (apenas un 0,1% menos que en 2024).

Según ha informado este lunes, la firma coreana planea vender más de 3,45 millones de unidades a nivel global, mientras que llegará a las 700.000 comercializaciones en Corea del Sur, su mercado doméstico.

En 2025, Hyundai logró vender más de 3,42 millones de unidades (un 0,3% menos que en 2024) en el resto de mercados en los que opera, excluyendo Corea del Sur, donde comercializó 712.954 unidades (un 1,1% más en términos interanuales).

"Cuando las condiciones se complican y la competencia es feroz, nuestra mayor fortaleza será nuestra capacidad de evolucionar continuamente manteniéndonos cerca de nuestros clientes", ha destacado el presidente ejecutivo de Hyundai, Ju-yung Chung.

Entre otros, la compañía ha asegurado que está minimizando el impacto arancelario a través de sus planes de localización y la reestructuración de la cadena de suministro, al tiempo que se está dando "una transformación" en los métodos de trabajo y el liderazgo.