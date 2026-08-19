Hyundai revela el nuevo Tucson para 2027, más robusto, futurista y tecnológico

Hyundai Tucson 2027 - HYUNDAI

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha revelado las imágenes de la quinta generación del Tucson, que desembarcará en el mercado europeo el próximo 2027, con una presencia más "audaz y robusta", tras más de seis años siendo el modelo superventas de la firma surcoreana.

En las primeras impresiones del renovado SUV se puede apreciar un voluminoso guardabarros y una silueta esculpida en sentido tridimensional que le otorga un carácter "más imponente y seguro", tal y como ha destacado la marca, que ha añadido que el coche cuenta con una nueva iluminación delantera que le otorga una imagen "futurista".

En concreto, el modelo está basado en la nueva filosofía de diseño 'Sensuous Sportiness', que busca aportar un valor emocional y estético superior a sus vehículos. El objetivo de esta nueva temática es aportar belleza instintiva, creando valor emocional y deseo en los automóviles de Hyundai.

De su lado, el interior ofrece un ambiente espacioso y diáfano, así como una experiencia de usuario intuitiva, creando un entorno "premium y confortable". Precisamente, el nuevo modelo destacará por ampliar sus medidas, al crecer 60 mm de largo, hasta 4.700 mm; 40 mm de ancho, hasta 1.905 mm; y con 30 mm más de distancia entre ejes, llegando a los 2.785 mm.

Además, incorpora la marca de software Pleos, que permite a los modelos de Hyundai que se muevan de forma autónoma y se gestionen de forma inteligente, al que se suma el sistema de infoentretenimiento desarrollado a través de IA.

Por el momento, se desconoce cuando arrancará su comercialización en España, así como la horquilla de precios en la que se moverá el modelo, pero sí está prevista la presencia física de este modelo en el Salón del Automóvil de París, que se celebrará a mediados de octubre en la capital francesa.