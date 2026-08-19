Hyundai y Shell extienden su alianza estratégica a 2031 para impulsar soluciones de movilidad futuras - HYUNDAI

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha decidido extender su asociación estratégica con Shell por un periodo de cinco años, hasta 2031, con el objetivo de fortalecer la colaboración en la movilidad del futuro, tras más de 20 años de trabajos en común, según ha explicado este miércoles.

En virtud del nuevo acuerdo, ambas compañías impulsarán nuevas iniciativas conjuntas centradas en la movilidad del futuro mediante la ampliación de la investigación y el desarrollo (I+D), la comercialización de servicios y las colaboraciones en el ámbito del automovilismo.

En adelante, Hyundai y Shell reforzarán su colaboración en múltiples áreas del negocio automotriz. Las empresas continuarán con las actividades conjuntas de marketing de servicios para mejorar la satisfacción del cliente a nivel mundial. Además, ampliarán los esfuerzos conjuntos de investigación y desarrollo centrados en soluciones de movilidad de última generación.

Entre las principales iniciativas de I+D se incluyen la mejora de la calidad del aceite de motor y el desarrollo de fluidos y refrigerantes específicos para vehículos eléctricos.

Esta colaboración también se ha extendido a la División N de Hyundai para desarrollar conjuntamente lubricantes diseñados para motores de alto rendimiento y vehículos eléctricos, ofreciendo a Shell tanto un banco de pruebas para el desarrollo de productos avanzados como una plataforma global para mostrar sus soluciones a una comunidad de clientes que buscan el máximo rendimiento.

"Nos complace extender la larga alianza de Hyundai con Shell. Juntos, estaremos mejor posicionados para responder de forma proactiva a los cambios en el futuro mercado de la movilidad, al tiempo que seguimos generando mayor valor para nuestros clientes y fortaleciendo nuestra competitividad global a largo plazo", ha afirmado el vicepresidente sénior y director de la subdivisión de servicio global en Hyundai, Beom Seok Kang.

Por su parte, el vicepresidente de Cuentas Clave Globales y Desarrollo de Nuevos Negocios en Shell, Lee Ming Seow, ha destacado que con esta colaboración seguirán desarrollando soluciones que mejoren el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad para Hyundai y sus clientes en todo el mundo.