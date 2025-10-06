Iberdrola y Grupo Ruiz invierten más de dos millones en la 'app' de coches compartidos Tribbu

Archivo - La 'app' Tribbu cierra una ronda de más de 2 millones de euros encabezada por Iberdrola y Grupo Ruiz - TRIBBU - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tribbu, aplicación para compartir coche urbano en España, ha cerrado una ronda de financiación de más de dos millones de euros liderada por Iberdrola y Grupo Ruiz, con el objetivo de acelerar la descarbonización del transporte y complementar el transporte público con soluciones compartidas, según han informado en un comunicado conjunto.

En concreto, la plataforma Tribbu, en la que cada compañía ha invertido un millón de euros, consolidándose como socios estratégicos en el crecimiento y expansión, tiene previsto superar los 15 millones de trayectos en 2027, evitando la emisión de más de 60 millones de toneladas de CO2.

De esta forma, Iberdrola amplía su porfolio de inversiones en modelos de negocio innovadores y sostenibles con su apuesta por Tribbu, según ha informado la eléctrica. A través de su programa Perseo, que lleva cerca de 20 años apoyando proyectos emprendedores con alto potencial de crecimiento e impacto positivo, la compañía ha liderado, con un millón de euros, la última ronda de financiación de la 'startup'.

"Esta inversión se enmarca en nuestra apuesta por apoyar a las mejores 'startups' como Tribbu, uniendo nuestras fuerzas a los emprendedores más brillantes para acelerar juntos la adopción de tecnologías que aceleren la descarbonización y electrificación de la economía", ha declarado el responsable del programa Perseo de Iberdrola, Óscar Cantalejo.

Perseo es un programa de Iberdrola nacido en 2008, cuyo objetivo es promover el desarrollo e implantación de soluciones que fomentan la mejora del sistema energético a través de inversiones de capital riesgo, alianzas estratégicas, convocatorias de innovación y pruebas piloto que validan soluciones y aceleran su integración.

Específicamente, en 2024, Iberdrola destinó 400 millones de euros a I+D+i, convirtiéndola en la energética privada que más invierte en I+D+i en el mundo, según la Comisión Europea.

La entrada de Iberdrola como socio estratégico aporta respaldo financiero y visión estratégica, lo que permitirá ampliar el impacto ambiental positivo de Tribbu, según ha informado la eléctrica. Cada itinerario compartido genera ahorros energéticos certificados, que se convierten en incentivos económicos mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), avalado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

"Desperdiciamos a diario nuestro recurso más valioso, el tiempo, atrapados en atascos provocados por miles de coches con asientos vacíos. Con Tribbu tenemos la oportunidad de resolver hoy esta paradoja gracias a una movilidad más eficiente, sostenible y humana, donde compartir significa que todos ganamos", ha resaltado, por su parte, el CEO de Grupo Ruiz, Andrés Ruiz.

A su vez, Tribbu ha abierto su plataforma a particulares, y cuenta con más de medio millón de viajes compartidos, 55.000 usuarios y más de 100 empresas y universidades impulsoras, entre las que se encuentran Iberostar, Mercedes-Benz, Schneider Electric, la Universidad Complutense y la Universidad Francisco de Vitoria.

"Estamos orgullosos de poder contar con el apoyo de empresas como Grupo Ruiz e Iberdrola las cuales nos acercan a cumplir nuestra visión", ha destacado la CEO y cofundadora de Tribbu, Paloma Martín.

Además, Tribbu ha defendido que su misión es lograr que compartir coche en España empiece a ser tan normal como coger un autobús, y ha anunciado que mantendrá su expansión internacional en varios países de Latinoamérica, con especial foco en México.