IESE acoge la 40 edición de Auto Mobility centrada en los retos de futuro de la automoción

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BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

IESE acogerá el próximo 6 de mayo la 40 edición de Auto Mobility con la finalidad de poner en perspectiva la evolución del sector de la automoción a lo largo de este tiempo y analizar los retos de futuro.

En un encuentro con medios de comunicación este lunes, los profesores de IESE Marc Sachon y Pedro Nueno, han presentado el contenido de la jornada, en la que ejercerán de anfitriones y han destacado temas como el coche eléctrico, la inteligencia artificial (IA) y el impacto de China en el sector, en el marco de la situación geopolítica actual.

Nueno ha recordado que IESE fue la 'business school' que abrió un campus en China cuando nadie quería apostar por este país: "Quienes decían que China era un desastre, ahora dicen 'lo que haga falta".

El profesor considera un error poner trabas a la exportación de coche fabricados en China, que en un futuro podría seguir la senda de países como Japón y Corea, que históricamente estuvieron muy presentes en la automoción española, y ha augurado que, en el futuro, todos los países serán muy parecidos.

Por su parte, Sachon ha asegurado que "si se derrumba el sector de la automoción en Europa, se derrumba Europa" y ha instado a las autoridades europeas a ser conscientes de esa importancia, y respecto al coche eléctrico, se ha referido al difícil equilibrio en apostar por este tipo de movilidad y proteger el empleo.

"Nadie, excepto China, gana dinero con el coche eléctrico. Ni siquiera Tesla", ha dicho Sachon, quien ha cuestionado que en Europa, cada país, e incluso cada ciudad --ha puesto de ejemplo el caso de Barcelona y Madrid--, tenga una normativa propia sobre automoción, lo cual ha calificado de locura.

ASISTENTES

El 40 IESE Auto Mobility, que la escuela de negocios organiza junto a Deloitte, contará con la presencia del Chairman, Board of Management de Volkswagen Group, Oliver Blume, que mantendrá una conversación con Marc Sachon; a continuación, se analizará la influencia de la IA en una mesa redonda con el chief strategy & Transformation Officer de Astara, Antonio Rodríguez; el AI direcror de Horse, Alberto de los Ojos, y el head of IT-Digital transformation de Ebro, Pascual Martínez Morales.

Sobre geopolítica y la nueva cadena de suministro del sector versará la mesa redonda del executive director supply chain Management de Aston Martin Lagonda Ltd, Martin Corner; el global head of Automotive de Maersk, Antonio Fondevilla, y el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz.

Por la tarde, el managing director de BYD Spain & Portugal, Alberto de Aza; el chief revenue officer de Navvis, Finn Boysen, y la socia de Deloitte Legal responsable de Automoción, Laura Delgado, abordarán el im pacto estratégico de la digitalización.

La jornada se cerrará con talleres sobre los temas expuestos y networking.