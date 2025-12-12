Illa califica de "injusto" el arancel al Cupra Tavascan y confía en un desenlace positivo - David Zorrakino - Europa Press

Seat y Volkswagen se comprometen a democratizar la movilidad eléctrica pero piden un entorno propicio

MARTORELL (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado los aranceles de la Unión Europea (UE) al Cupra Tavascan por producir este modelo en China, aunque espera que la Comisión Europea dé el visto bueno para revocarlos: "Es un arancel injusto que penaliza a una inversión estratégica hecha con carácter constructivo".

Lo ha dicho este viernes durante la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías en la fábrica de Martorell (Barcelona) de Seat&Cupra, acompañado del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el CEO de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer, y el CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt.

En este contexto, Illa ha hecho una "petición expresa" a la UE para que reconsidere la aplicación de estos aranceles al Cupra Tavascan, único modelo que Grupo Volkswagen exporta de China a Europa.

Desde octubre de 2024, la UE impone aranceles a todos los vehículos eléctricos fabricados en China que se venden en Europa, por lo que Seat está pagando un cargo adicional del 20,7%, además del arancel existente del 10% sobre su Cupra Tavascan.

El pasado 4 de diciembre, la Comisión Europea explicó que está estudiando, por iniciativa propia, revocar los aranceles aplicados a los vehículos eléctricos producidos en China por parte del Grupo Volkswagen, lo que beneficiaría al Tavascan.

"Las noticias que nos llegan van por el buen camino y reiteramos el compromiso entre el Govern y el Gobierno para que sea una realidad", ha destacado Illa.

AUTONOMÍA EUROPEA

En su discurso, el presidente de la Generalitat ha instado a trabajar para ganar autonomía europea dado el escenario geopolítico actual.

"La hostilidad de la administración Trump contra Europa se muestra ya a cara descubierta y Rusia no da señales de una verdadera voluntad de paz. Unir a una Europa más productiva y competitiva es una condición necesaria e indispensable para una Europa autónoma", ha subrayado.

LIDERAZGO CATALÁN

Ha puesto de ejemplo proyectos como la estrategia hacia la electrificación de Seat&Cupra, de la que ha dicho que "es una puerta abierta para que Catalunya pueda liderar el futuro aprovechando las oportunidades y captando inversiones en movilidad inteligente".

Illa también ha reafirmado los objetivos del Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030, que favorecerá 180.000 matriculaciones de vehículos electrificados y la creación de 9.000 nuevos puntos de recarga de titularidad de la Generalitat, entre otros puntos.

LLEVAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA A EUROPA

Sobre la nueva planta de Seat&Cupra, el ministro Hereu ha asegurado que "es una satisfacción que este proyecto cobre vida y fomente la movilidad eléctrica".

Ha hecho un paralelismo entre la democratización del acceso al vehículo de combustión que supuso la llegada del 600 a España con la que puede suponer la futura llegada del Cupra Raval, primer eléctrico urbano de Grupo Volkswagen que se comercializará en marzo de 2026 y se fabricará en la planta de Martorell.

"Pido a Seat y a Volkswagen que hagan llegar la movilidad eléctrica a millares de hogares en Europa", ha apuntado.

HAUPT Y SCHÄFER

Sobre esta cuestión, Markus Haupt ha hecho hincapié en que el grupo conseguirá que la movilidad eléctrica "sea accesible", mediante los modelos Cupra Raval y Volkswagen ID.Polo que se producirán en Martorell y con el Skoda Epiq y el Volkswagen ID.Cross que se fabricarán en las instalaciones de Volkswagen Navarra.

También ha agradecido al Gobierno de España que haya escuchado las peticiones de Seat&Cupra para elaborar el Plan España Auto 2030: "El Gobierno ha escuchado nuestras peticiones, que no son pocas, pero tenemos mucho trabajo que hacer", ha afirmado.

Por su parte, Thomas Schäfer ha reclamado un entorno propicio para desplegar la movilidad eléctrica en España: "Todo esto no es suficiente, necesitamos que los consumidores puedan comprar vehículos eléctricos y una expansión de infraestructuras de carga", ha defendido.