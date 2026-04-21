El impuesto de matriculación se reduce hasta marzo un 12,5% por las mayores ventas de electrificados

Archivo - La recaudación por impuesto de matriculación se reduce hasta marzo un 12,5% hasta los 167,4 millones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La recaudación fiscal por el impuesto de matriculación se ha reducido un 12,5% en el primer trimestre del año, hasta un importe de 167,4 millones de euros, en comparación con los 191,5 millones de euros que se registraron en el mismo periodo de 2025, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

Solo en el mes de marzo, los ingresos tributarios recaudados por Hacienda por el impuesto de matriculación disminuyeron un 2,43%, hasta los 63,69 millones de euros.

Este descenso de la recaudación, pese al alza de las matriculaciones y del precio de los coches, se debe a que el impuesto de matriculación está ligado a las emisiones de CO2 permitiendo que los coches con etiqueta '0', como los eléctricos puros e híbridos enchufables, estén exentos del pago en la actualidad.

El aumento de casi el 60% de las matriculaciones de este tipo de vehículos --62.966 turismos hasta marzo, un 58,4% más que el mismo periodo del año anterior y el 21% de las ventas-- respaldan que la recaudación haya caído con respecto al año pasado en términos interanuales.

En lo que va de año se han vendido 315.074 vehículos en España, un 8,7% más que los 290.987 coches matriculados hasta marzo de 2025, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Por otro lado, la cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se situó en 531 euros en el primer trimestre de año, lo que representa una bajada considerable de 127 euros respecto al año anterior, un 19,3% menos en valores interanuales. Asimismo, la cuota media del mes de marzo se contabilizó en 501 euros, 104 euros menos (-17,2%) que los 605 euros pagados de media hace un año.

EL PRECIO MEDIO AUMENTA 501 EUROS HASTA MARZO

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el primer trimestre del año fue de 24.118 euros, lo que representa un alza del 2,12% en comparativa con el año anterior y una diferencia de 501 euros más respecto al precio medio de 23.617 euros registrado en el primer trimestre de 2025.

En el caso de marzo, el precio promedio fue de 23.956 euros, 417 euros más que los 23.539 euros anotados en marzo de 2025. En resumen, en el tercer mes del año, el valor medio de un vehículo ascendió un 1,77%.

Por otro lado, la facturación del sector de la automoción acumula 7.431,6 millones de euros al término de los primeros tres meses del año, lo que se traduce en un aumento del 11,2% más sobre el ejercicio pasado.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, fueron de 106 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro al término del primer trimestre, siete gramos menos que en 2025, mientras que en el mes de marzo la diferencia fue de cinco gramos menos, con 105 gramos de CO2 por kilómetro.