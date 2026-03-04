Indra exhibe en el MWC un coche de BWT Alpine F1 como ejemplo de su propuesta de IA soberana

Indra exhibe un coche de BWT Alpine F1 - INDRA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra ha exhibido en el Mobile World Congress (MWC) un monoplaza del equipo BWT Alpine Formula One (F1) Team como ejemplo del potencial de su plataforma soberana de Inteligencia Artificial (IA), IndraMind.

Este coche, que ha sido expuesto estos días en el 'stand' de la compañía, es uno de los máximos exponentes de la competición automovilística, ya que la Fórmula 1 es el campeonato automovilístico "más innovador, desafiante y competitivo del escenario deportivo, y también uno de los mayores laboratorios tecnológicos que existen", tal y como ha informado Indra en un comunicado este miércoles.

El reciente acuerdo que la corporación ha firmado con BWT Alpine Formula One Team por el que se convierte en su 'partner' tecnológico supone una "oportunidad única" para demostrar cómo la IA puede "marcar la diferencia" en entornos de máxima complejidad operativa, con una gran presión competitiva y donde es clave tomar decisiones en tiempo real.

ACCESO A UN LABORATORIO TECNOLÓGICO "DE PRIMER NIVEL"

"La colaboración permitirá a Indra Group, a través de IndraMind, acceder a un laboratorio tecnológico de primer nivel, del que extraer aprendizajes en innovación, optimización y agilidad estratégica, al tiempo que aplica su tecnología en un entorno donde la eficiencia, la anticipación y la excelencia operativa son críticas", ha señalado la firma.

El director comercial de IndraMind, Yon Munilla, ha señalado que "la Fórmula 1 representa el máximo nivel de exigencia tecnológica y estratégica". "La oportunidad de aplicar IndraMind en este entorno será una oportunidad extraordinaria para demostrar cómo la IA soberana aporta valor real cuando cada decisión cuenta y cada milésima de segundo es decisiva", ha añadido.

Entrando al detalle, la empresa española ha explicado que IndraMind es una plataforma concebida con IA por diseño en todas sus capacidades, desde la ingesta y correlación de grandes volúmenes de datos, hasta la toma de decisiones, la automatización de procesos y la generación de conocimiento accionable.

ENTRADA EN NUEVOS MERCADOS COMO 'MOTORSPORT' O LA AERONÁUTICA

"Su valor diferencial reside en su capacidad para consolidar información de múltiples fuentes, ofrecer una visión unificada y una conciencia situacional en tiempo real", ha comentado Indra, que ha destacado que en un entorno de "alta exigencia" como la Fórmula 1, el éxito ya no depende únicamente del monoplaza y el talento del piloto.

Al hilo, ha subrayado que la gestión inteligente de los datos, las personas y los recursos se han convertido también en "factores decisivos", un aspecto que cobra aún mayor relevancia en 2026 con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica y deportiva impulsada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El objetivo que persiguen los cambios regulatorios introducidos por la FIA es convertir a la Fórmula 1 en un campeonato más competitivo, sostenible y seguro.

De este modo, en la temporada que arranca este fin de semana, los monoplazas son más ligeros y compactos, incorporan aerodinámica activa con alerones móviles, y cambia de forma significativa el equilibrio entre potencia térmica y eléctrica.

Además, se regula de manera estricta la energía que se puede almacenar y utilizar por vuelta, obligando a las escuderías a optimizar su gestión no solo por giro, sino también en función de los duelos y momentos clave de carrera.

Por último, Indra ha resaltado que la asociación con la escudería BWT Alpine Formula One Team permite a IndraMind la cocreación de casos de uso reales que posibilitarán la "entrada en nuevos mercados como 'motorsport' o la aeronáutica, así como la demostración de capacidades tecnológicas en contextos de misión crítica, acompañadas de soberanía y ciberresiliencia".