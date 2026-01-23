Indra firma un acuerdo de colaboración tecnológica e inteligencia avanzada con el equipo Alpine F1

Acuerdo entre Indra y Alpine - INDRA

Indra ha anunciado un acuerdo de colaboración con el equipo francés de Fórmula 1, Alpine, para reforzar la apuesta de ambas organizaciones por la innovación tecnológica, la inteligencia avanzada y la excelencia operativa en el marco del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Así, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado este viernes, dicho convenio contempla la incorporación de IndraMind, la plataforma soberana de inteligencia artificial de Indra Group, al ecosistema operativo del equipo, permitiendo su despliegue y validación en uno de los entornos tecnológicos más complejos y exigentes del mundo, la Fórmula 1, especialmente de cara al nuevo ciclo normativo que comenzará en la temporada 2026.

De este modo, esta integración hará posible analizar y correlacionar en tiempo real los ingentes volúmenes de datos que se generan cada fin de semana de competición, optimizar la toma de decisiones estratégicas y anticipar escenarios críticos en un deporte en el que cada milésima de segundo "es decisiva".

APORTA CAPACIDAD PREDICTIVA AVANZADA Y EFICIENCIA OPERACIONAL

"Gracias a su arquitectura modular, interoperable y preparada para operar en cualquier nube o entorno extremo, IndraMind aporta capacidad predictiva avanzada, eficiencia operacional y superioridad cognitiva a la competición", ha asegurado la firma española. En este sentido, su presidente ejecutivo, Angel Escribano, ha señalado que "la Fórmula 1 representa la máxima expresión de competitividad, innovación y precisión tecnológica".

"La alianza con BWT Alpine Formula One Team nos permite asociarnos a un proyecto deportivo de élite y demostrar el valor de nuestras capacidades en entornos reales de alta exigencia", ha añadido. De su lado, el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, ha destacado que en Indra quieren "contribuir de forma activa al desarrollo de las tecnologías que marcan el futuro, fortaleciendo la proyección global de la compañía y reforzando su vocación innovadora".

"Esta colaboración demuestra además cómo la unión entre sectores tecnológicos, industriales y deportivos puede multiplicar el impacto de iniciativas estratégicas para nuestro país como el Gran Premio y proyectar la Marca España internacionalmente", ha resaltado. El asesor ejecutivo del equipo Alpine, Flavio Briatore, ha afirmado que están "encantados de dar la bienvenida a Indra como socio oficial de Alpine".

"El compromiso de Indra con la excelencia tecnológica, la innovación y la inteligencia avanzada encaja perfectamente con nuestras aspiraciones como equipo de competición", ha apuntado, haciendo hincapié en que dicha colaboración permitirá implementar IndraMind e integrar su plataforma de inteligencia en sus ecosistemas de ingeniería.

En esta línea, la empresa ha resaltado que esta colaboración permitirá a Indra mostrar ante un escenario global, como es el de la Fórmula 1, "la tecnología desarrollada en España, demostrando su aplicabilidad a operaciones de gran complejidad y su capacidad para generar ventajas competitivas reales".

Con ello, Indra "afianza su posicionamiento internacional en inteligencia avanzada, protección integral y tecnologías estratégicas capaces de operar en los entornos más sofisticados del mundo".