Industria adjudica provisionalmente 134,7 millones dirigidos a 34 proyectos del Perte VEC IV

Industria adjudica provisionalmente de 134,7 millones dirigida a 34 proyectos del PERTE VEC IV - ANFAC

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves la adjudicación provisional de 134,7 millones de euros de la línea de cadena de valor (Sección B) dentro de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) que gestiona Sepides.

La propuesta incluye la concesión de ayudas a 34 proyectos que contribuirán al desarrollo del sector y al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica y digital.

Jordi Hereu ha hecho el anuncio en el transcurso del 'VI Foro Anfac', en el que ha puesto en valor el Plan España Auto 2030, que incluye el Programa Auto+ de ayudas para la adquisición de vehículos electrificados de hasta 4.500 euros por vehículo adquirido.

SAGUNTO Y FIGUERUELAS ENTRE LAS BENEFICIADAS

Entre las adjudicaciones, cabe destacar que Industria ha aprobado una subvención de 23 millones de euros para la gigafactoría de Contemporary Star Energy (la 'joint venture' entre Stellantis y CATL) con sede en Figueruelas (Zaragoza) y para la factoría de Powerco --perteneciente al grupo Volkswagen-- en Sagunto (Valencia), dos de las principales apuestas españolas para la producción de baterías eléctricas.

Otra de las compañías más beneficiadas con estas adjudicaciones ha sido la vasca Irizar, que se lleva más de 18 millones de euros de estas ayudas para la investigación integral del nuevo ecosistema de vehículos eléctricos urbanos, interurbanos y de larga distancia para la descarbonización total del transporte colectivo.

El Ministerio también ha adjudicado 5,2 millones de euros a Gestamp para inversiones en infraestructuras para producir vehículos eléctricos; 2,3 millones de euros a Valeo para su planta en Jaén; y algo más de 710.000 euros a Grupo Antolín para su centro de fabricación en Burgos, entre otros.

Hereu ha recordado que el Ministerio de Industria y Turismo ya ha concedido más de 2.350 millones de euros del Perte VEC hasta la fecha, que ha beneficiado a 330 empresas. Para el ministro, España lidera hoy en automoción y está preparada para liderar la movilidad sostenible europea.

El Plan España Auto 2020 incluye el 'Battery Booster' para desarrollar baterías eléctricas en Europa, la regulación sobre flotas corporativas que fijará mínimos de vehículos eléctricos en las flotas de empresas, y la simplificación administrativa de tramitaciones y autorizaciones.