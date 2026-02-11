Industria defiende el Plan Auto 2030 como motor de "estabilidad y futuro" para el vehículo eléctrico

Archivo - Un punto de carga de vehículos eléctricos - WALLBOX - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido que España, con el Plan Auto 2030, da una señal de estabilidad a favor de la electrificación, frente a algunos importantes actores mundiales como Estados Unidos que están dando pasos atrás en esta materia.

"Nosotros estamos por la electrificación y seguiremos dando pasos en los próximos años en esta obsesión", ha manifestado el secretario durante su participación de cierre del acto 'Future: Fast Forward', celebrado este miércoles en Madrid.

García ha explicado que la electrificación no es solo hacer un coche sostenible, sino transformar la industria para hacer "el coche del futuro". "Desde el Gobierno vamos a ir con esta certeza durante los próximos años", ha asegurado.

En este cometido, ha llamado a colaborar con los nuevos jugadores del mercado automivilístico, como son principalmente los competidores chinos, con los que la industria ya está invirtiendo. En este sentido, para asegurar la competitividad de España, ha recordado que el Plan Auto 2030 incluye un apartado para que estos competidores se acojan a inversiones en la cadena de valor del país.

"La posición del Gobierno es acoger estas inversiones y lo queremos hacer bien, no con permisos rápidos, sino que haya contraprestaciones que supongan ventajas para ambos lados. Es importante que estos competidores cuenten con la cadena de valor, la tecnología y la mano de obra españolas", ha explicado.

Del mismo modo, ha manifestado la idea del Ejecutivo de hacer los Pertes un elemento "estructural de la política industrial", por lo que ha pedido la colaboración del sector para "definirlos y diseñarlos bien", bajo el paraguas europeo de hacer una política industrial "para todos".