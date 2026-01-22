Irizar suministrará un total de 39 autobuses eléctricos al operador Arriva de Países Bajos

Autobús de Irizar - IRIZAR

SAN SEBASTIÁN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Irizar e-mobility suministrará en diciembre un total de 39 autobuses 100% eléctricos al operador Arriva Personenvervoer Netherlands de los Países Bajos, 18 serán de 12 metros de longitud y el resto, 21 unidades, articulados de 18 metros.

Todos estos vehículos, del modelo Irizar ie tram y cuya entrega está prevista para diciembre, prestarán servicio en diferentes ciudades de la región de Oost-Brabant, en concreto en las ciudades de Tilburg y 's-Hertogenbosch. Estos autobuses se incorporarán a la red de transporte público de Arriva Netherlands y operarán en una línea BRT de alta capacidad.

Se trata de la primera vez que Irizar e-mobility suministra autobuses eléctricos en este país. El director de ventas internacionales de la empresa, José Antonio Sola, ha agradecido a Arriva su "confianza".

"Para nosotros este pedido es muy importante, ya que supone incorporar a nuestro porfolio un nuevo país y seguir ampliando y expandiendo nuestras soluciones de electromovilidad", ha indicado.

Además, ha destacado que estos autobuses "satisfacen plenamente las exigencias de las concurridas líneas urbanas de alta frecuencia de Tilburg y 's-Hertogenbosch".

Por su parte, el director regional sur de Arriva Netherlands, Jan Pieter Been, ha reconocido que tienen expectativas "muy altas" con estos autobuses y están "deseando ponerlos en servicio en diciembre".

Estos vehículos estarán equipados con baterías Irizar de más de 615 kWh y se cargarán en cocheras mediante sistema de carga Combo 2. Además, incorporarán una rampa eléctrica y otra manual, para una mayor accesibilidad. Adicionalmente, el operador ha escogido que cuenten con unas butacas de diseño interurbano.

Como característica especial, la butaca de la persona conductora contará con memoria de posición personalizada, lo que permite ajustar automáticamente la configuración de la butaca según cada persona.