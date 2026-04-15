Archivo - ISDI y Volkswagen Group España Distribución firman acuerdo de formación en transformación digital - ISDI - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

ISDI, escuela de negocios en formación en negocio digital e inteligencia artificial (IA), y Volkswagen Group España Distribución han firmado un acuerdo estratégico de colaboración para el diseño, gestión y evolución de la Corporate Academy de la compañía durante los próximos tres años (2026-2029).

El proyecto contempla la gestión integral de la Corporate Academy de Volkswagen Group España Distribución y el despliegue de un modelo formativo transversal que alcanzará a la totalidad de la plantilla; más de 400 profesionales, con una media estimada de 32 horas de formación por persona y año.

El plan formativo, estructurado en diferentes itinerarios adaptados a dirección, management y especialistas, abordará capacidades clave para el futuro del negocio.

Entre los programas destacados se encuentran iniciativas adaptadas a los distintos niveles de la organización, con el objetivo de impulsar la transformación desde la dirección, reforzar el liderazgo conversacional y la eficiencia operativa en los equipos de management, y desarrollar en los especialistas una mayor autonomía y criterio tecnológico.

El modelo combina sesiones presenciales y online, mentorías 1:1, proyectos aplicados a retos reales del negocio y herramientas de medición de impacto, garantizando que la formación se traduzca en resultados tangibles para la organización.

El director de Personas y Organización de Volkswagen Group España Distribución, Ricardo Bacchini, ha destacado el compromiso de la compañía con la formación de sus colaboradores en todos los ámbitos. "La formación es un pilar clave en nuestra estrategia de desarrollo de personas y en nuestra transformación cultural con un nuevo modelo de liderazgo", ha señalado.

Por su parte, el director B2B Corporate de ISDI, Enrique Hormigo, ha afirmado que este acuerdo refleja "la ambición de Volkswagen Group España Distribución por situar el desarrollo del talento en el centro de su estrategia".