Iveco anuncia que se han cumplido "todas las condiciones" para vender su negocio de defensa a Leonardo

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La italiana Iveco ha anunciado este martes que se han cumplido "todas las condiciones" necesarias para el cierre de la venta de su negocio de defensa (marcas Iveco Defence Vehicles y Astra) a la también firma transalpina Leonardo.

La operación se espera que se formalice en "los próximos días", tal y como ha indicado la firma en un comunicado este martes, y es una condición, entre otras cosas, para la finalización de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria por parte de Tata Motors de todas las acciones ordinarias emitidas de Iveco tras la separación de su negocio de defensa.

Cabe recordar que ya se informó de este movimiento a finales del pasado mes de julio, cuando también se dio a conocer el cierre de la mencionada operación de venta de la división de blindados de Iveco a Leonardo por 1.700 millones de euros.

INDRA MOSTRÓ SU INTERÉS

Este negocio también había suscitado interés por parte de la compañía española Indra. De hecho, la propia Indra entró en la puja por hacerse con la filial de blindados de Iveco a través de una oferta no vinculante --de la que no se ha detallado el importe--, un proceso en el que, además de con Leonardo, compitió con el fondo estadounidense Bain Capital y con otra firma de inversión australiana.

A cuenta del beneficio neto derivado de la mencionada venta, Iveco propondrá a sus accionistas el reparto de un dividendo de entre 5,5 y 6 euros por título.

La propuesta de este dividendo extraordinario se someterá a la votación de los accionistas del grupo Iveco en la junta general extraordinaria que se celebrará el próximo 25 de marzo en Ámsterdam (Países Bajos).

El pago de este dividendo se prevé para abril de este mismo año, aunque está sujeto al cierre de la venta de Iveco Defence Vehicles a Leonardo.