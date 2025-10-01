Iveco S-eWay Rígido, el segundo camión eléctrico de la marca con hasta 400 kilómetros de autonomía

Archivo - Iveco S-eWay Rígido, el segundo camión eléctrico de la marca italiana con hasta 400 km de autonomía. - AFPH - Archivo

El fabricante de camiones Iveco ha lanzado el nuevo Iveco S-eWay Rígido, el segundo camión 100% eléctrico de la compañía italiana tras la llegada al mercado el pasado mes de junio del Iveco S-eWay Artic (600 kilómetros de autonomía máxima en un sola carga).

Este nuevo camión llegará para "revolucionar el transporte urbano y regional", según la marca. Su sistema modular de baterías permite hasta 400 kilómetros de autonomía y puede recuperar aproximadamente 200 km en apenas 45 minutos de carga gracias a su carga rápida de hasta 350 kW.

Iveco destaca que el S-eWay Rígido se presenta como un vehículo para para profesionales de distribución urbana, logística regional, servicios municipales o construcción ligera.

El nuevo camión eléctrico de Iveco es capaz de arrastrar un remolque de hasta 44 toneladas, ampliando su radio de acción más allá de la distribución urbana. La seguridad en marcha también se refuerza con los faros LED de serie, que garantizan la máxima visibilidad en operaciones nocturnas y aportan al mismo tiempo una identidad moderna al frontal del vehículo.

Además de la modularidad de sus baterías, el S-eWay Rígido ofrece múltiples posibilidades de configuración: versiones 4x2 o 6x2, distintos tipos de suspensión, cabinas o distancias entre ejes que permiten crear el vehículo perfecto para cada misión.

Por último, otro de los elementos que refuerzan su utilidad práctica es la oferta de tres tipos de toma de fuerza (eléctrica de baja tensión, eléctrica de alta tensión y mecánica) capaces de suministrar hasta 60 kW de potencia y que pueden instalarse en distintas posiciones del chasis.