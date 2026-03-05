Iveco recorta su beneficio un 52% en 2025, hasta 233 millones de euros, por la caída de volúmenes

Archivo - Iveco - IVECO - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iveco ha recortado un 52% su beneficio neto en 2025 respecto a 2024, hasta quedarse con unas ganancias de 233 millones de euros, debido a la caída de volúmenes de ventas, entre otros aspectos, según ha explicado la compañía de origen italiano.

"2025 fue un año difícil para nuestro sector, considerando la caída del mercado europeo, tanto de vehículos comerciales ligeros como de camiones pesados", ha apuntado.

Los ingresos netos consolidados cerraron el año con 13.400 millones de euros, un 7% menos que el año anterior. De su lado, el beneficio operativo se situó en 537 millones de euros, una cifra inferior en un 26,33%. El margen Ebit ajustado consolidado fue del 4,8%.