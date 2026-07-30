Iveco registra pérdidas por importe de 78 millones de euros en el primer semestre

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iveco ha registrado pérdidas por importe de 78 millones de euros en el primer semestre del año, frente al beneficio neto de 93 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según ha informado la firma italiana este jueves.

Las ventas netas han aumentado un 4,41% en términos interanuales, hasta alcanzar una cifra de negocio de 6.592 millones de euros. De su lado, los costes asociados a las ventas se han elevado un 9,45% respecto al primer semestre de 2025.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 12 millones de euros, una cifra inferior en un 94% a la registrada por Iveco hasta junio del año anterior.

En lo que se refiere al segundo trimestre del año, las ganancias de Iveco han caído un 41%, hasta 38 millones de euros, mientras que el Ebit ha descendido un 28% interanual y las ventas se han situado en 3.764 millones de euros (un 7% por encima del segundo trimestre de 2025).

Este mismo jueves, Iveco ha anunciado que ha acordado con su directora financiera, Anna Tanganelli, que, una vez se haya completado sustancialmente la oferta pública de adquisición (OPA) de Iveco por parte de Tata Motors, dejará la compañía para asumir un nuevo cargo en una empresa cotizada el 2 de noviembre de 2026.

El proceso para identificar a un nuevo director financiero ya está en marcha, y los detalles sobre el sucesor se comunicarán tan pronto como concluya dicho proceso.