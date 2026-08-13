Jaguar Land Rover recorta su beneficio un 73% en su primer trimestre fiscal por la caída de las ventas

Jaguar Land Rover - JLR

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover (JLR) ha obtenido un beneficio después de impuestos de 66 millones de libras esterlinas (77,2 millones de euros) en su primer trimestre del año fiscal 2027 (correspondiente a los meses de abril a junio, ambos incluidos, de 2026), lo que supone una caída de las ganancias del 73,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de JLR para el trimestre fueron de 6.000 millones de libras (7.021,9 millones de euros), un 9,6% menos que en el primer trimestre del año fiscal 2026. Los volúmenes y la rentabilidad se vieron afectados por la reducción del 9,2% en las ventas, causada por las restricciones de suministro y la perturbación del mercado, incluido un incendio en un importante proveedor de componentes al comienzo del trimestre.

Por su parte, el beneficio operativo ha sido de 109 millones de libras (127,6 millones de euros), una cifra inferior en un 68% respecto al mismo periodo del año anterior, con un margen Ebit del 2,8% (frente al 4% anterior).

"A pesar de las limitaciones de suministro y las perturbaciones del mercado que ha enfrentado la empresa, el primer trimestre ha sido rentable", ha destacado la compañía, que confía en los "prometedores" lanzamientos de productos previstos para los próximos meses pese a "los continuos desafíos geopolíticos, inflacionarios y regulatorios a los que se enfrenta el sector".

"Seguimos observando una fuerte demanda de nuestras marcas y esperamos con entusiasmo el lanzamiento de cuatro nuevos productos sensacionales en los próximos meses", ha resumido el director ejecutivo de JLR, PB Balaji.

En su jornada para inversores de junio, JLR anunció el objetivo de lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante los próximos cinco años mediante una mayor flexibilidad en la propulsión y una reorientación de su estrategia hacia Norteamérica.