Jaguar presentará a final de año el Type 01, su nuevo modelo GT 100% eléctrico

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover ha revelado el nombre de su nuevo modelo GT de cuatro puertas y 100% eléctrico, que será conocido como Type 01 y que será presentado a finales de año, con dicha nomenclatura esculpida en el motivo de corte que une el capó con el parabrisas en gráficos lineales audaces.

Por el momento, los prototipos del Jaguar Type 01 aparecerán por las calles de Mónaco con un distintivo vinilo de camuflaje, antes del fin de semana de carreras de Fórmula E.

El nombre Type 01 hace referencia a los legendarios predecesores de la marca. El '0' representa las cero emisiones y el '1', el primero de una nueva generación diseñada, producida y desarrollada en Reino Unido.

Por el momento, se sabe que el nuevo modelo cuenta con tecnología "pionera" de tres motores que entrega más de 1.000 CV y más de 1.300 Nm de par, lo que permitirá "dinámicas de conducción intuitivas".

El diseño será "modernista" y "exuberante", con una presencia inconfundible lograda gracias a una innovadora nueva arquitectura de carrocería.

"Hemos reimaginado Jaguar para una nueva era, inspirándonos en todo lo que ha precedido. Nuestros ingenieros lo han conseguido con un vehículo que se ve y se conduce como ningún otro eléctrico, y que al mismo tiempo refleja una procedencia única", ha resumido el director general de Jaguar, Rawdon Glover.