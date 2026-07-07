Jeep Compass reafirma su espíritu todoterreno con hasta 375 CV de potencia eléctrica, desde 32.600 euros - CARMINE ARRICHIELLO

FRANKFURT (ALEMANIA), 7 (EUROPA PRESS)

Jeep también ha actualizado el Compass y sobre todo, lo electrifica, con la llegada de la nueva variante eléctrica 4xe y 375 caballos de potencia a las cuatro ruedas, así como una variante de tracción delantera de gran autonomía capaz de recorrer hasta 674 kilómetros (km) con una sola carga desde 56.000 y 58.000 euros en España.

La marca amplía así la oferta electrificada del Compass, que ya incluía las versiones e-Hybrid Plug-In, e-Hybrid de 145 caballos y una variante eléctrica de 213 caballos con una autonomía de hasta 500 kilómetros cuyo precio de salida parte desde 32.600 euros.

El nuevo Compass 4xe se sitúa como la versión de mayores prestaciones de la gama gracias a un sistema de doble motor eléctrico, uno por eje, que desarrolla una potencia conjunta de 375 caballos y proporciona tracción integral permanente. Además, se convierte en uno de los pocos modelos del segmento C-SUV que tiene capacidad todoterreno con soporte eléctrico y se convierte en una de las principales apuestas de la marca a futuro en Europa.

El vehículo incorpora una batería de 96,1 kilovatios/hora (kWh) de capacidad útil que le permite superar los 600 kilómetros de autonomía homologada según el ciclo WLTP y admite recargas del 20% al 80% en aproximadamente 27 minutos.

HASTA 674 KM DE AUTONOMÍA PARA CONDUCTORES 'OFF ROAD'

Por su parte, la nueva versión eléctrica de tracción delantera Long Range desarrolla 231 caballos de potencia y equipa una batería de 96,3 kWh, con la que alcanza una autonomía máxima de hasta 674 kilómetros, convirtiéndose en la variante de mayor alcance de la gama Compass y una apuesta de alto nivel en cuanto a despliegue eléctrico en un modelo principalmente preparado para la conducción en carretera o montaña.

Jeep ha señalado que el Compass 4xe mantiene el enfoque todoterreno característico de la marca mediante una suspensión elevada 10 milímetros respecto al resto de versiones, mejores cotas de ataque, ventral y salida, así como una capacidad de vadeo de hasta 480 milímetros.

El sistema de doble motor permite entregar hasta 3.100 Nm de par en las ruedas traseras gracias a un reductor específico, una configuración que, según el fabricante, mejora la capacidad de tracción en superficies de baja adherencia y permite superar pendientes de hasta el 20% incluso sin tracción en el eje delantero.

En el interior, la versión 4xe incorpora materiales orientados a un uso más intensivo, con tapicerías recubiertas de poliuretano, respaldos traseros resistentes a arañazos y alfombrillas de goma reforzadas para facilitar la limpieza tras un uso fuera del asfalto.

DOS ACABADOS PARA EL 4XE

El Compass 4xe estará disponible con los acabados Upland y Overland. El primero incluye de serie control de descenso de pendientes, llantas de 19 pulgadas, barras de techo y ganchos de remolque traseros, mientras que el segundo añade elementos como parrilla iluminada con tecnología Matrix LED, cristales tintados, llantas específicas y tapicerías de mayor resistencia.

Todas las versiones del Compass incorporan de serie conducción autónoma de nivel 2 y el sistema Selec-Terrain, que permite seleccionar distintos modos de conducción adaptados a diferentes superficies.

En el caso de las versiones eléctricas e híbridas convencionales, la oferta se estructura en los acabados Altitude, Business y Summit, con equipamientos que incluyen iluminación LED, cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia de 16 pulgadas, asistentes avanzados a la conducción y, en las versiones superiores, faros Matrix LED, asientos calefactados y regulación eléctrica.

UN MODELO CLAVE PARA JEEP EN EUROPA

El Compass, desarrollado sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis y fabricado en la planta italiana de Melfi, constituye uno de los modelos estratégicos de Jeep ya que buscará hacerse un hueco en el segmento C, uno de los más populares en Europa y el principal en España. Desde su lanzamiento en 2006 acumula más de 2,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Jeep ampliará su catálogo a seis modelos multienergía hasta 2030 para cubrir todos los segmentos. La norteamericana dejará de fabricar los modelos Wrangler y Grand Cherookee para disponer de hasta seis modelos multienergía de cara al año 2030 para sus clientes en Europa, con el fin de cubrir los segmentos B, C y D del mercado de los SUV en la región, y con uno de estos nuevos vehículos fabricado en China en colaboración con la marca asiática Dongfeng.