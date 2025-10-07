JLR reanuda su producción tras el ciberataque y ofrece una nueva solución de financiación a proveedores

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

JLR ha rematado este martes los últimos pasos en el reinicio gradual de sus operaciones y el acuerdo de una nueva solución de financiación para respaldar el flujo de caja de los proveedores calificados de JLR, mientras la empresa regresa a la fabricación de sus vehículos después de un incidente cibernético a principios de septiembre.

El reinicio gradual de las operaciones de fabricación de JLR comienza en el Centro de fabricación de propulsión eléctrica (EPMC), donde la empresa construye motores, y su centro de ensamblaje de baterías (BAC), ambos en West Midlands, Reino Unido, el próximo miércoles 8 de octubre.

Ese mismo día también comenzarán a regresar a las operaciones de estampado de la compañía en Castle Bromwich, Halewood y Solihull, Reino Unido, y otras áreas clave de su planta de producción de vehículos de Solihull, como su taller de carrocería, taller de pintura y su Centro de Operaciones Logísticas (LOC), que suministra piezas a los sitios de fabricación globales de JLR.

Esta actividad será seguida de cerca por la fabricación de vehículos en Nitra, Eslovaquia, y el reinicio de las líneas de producción de Range Rover y Range Rover Sport (MLA) en las instalaciones de Solihull esta semana.

Próximamente se ofrecerán más actualizaciones sobre los próximos pasos del reinicio controlado y gradual, incluso para la planta Halewood de JLR en Merseyside.

"Esta semana marca un momento importante para JLR y todos nuestros grupos de interés, ya que reiniciamos nuestras operaciones de fabricación tras el ciberataque. A partir de mañana, daremos la bienvenida de nuevo a nuestros compañeros en nuestra planta de producción de motores en Wolverhampton, seguidos poco después por nuestros compañeros que fabrican nuestros coches de primera clase en Nitra y Solihull", ha afirmado el director ejecutivo de JLR, Adrian Mardell.

NUEVO PLAN DE FINANCIACIÓN PARA APOYAR A LOS PROVEEDORES DE JLR

Por otra parte, JLR ha informado que está acelerando un nuevo plan de financiación que brindará a los proveedores de JLR calificados efectivo por adelantado durante la fase de reinicio de la producción.

Desde el incidente cibernético, JLR ha introducido soluciones para apoyar a sus proveedores, incluido el establecimiento de un servicio de asistencia dedicado a los proveedores y la implementación de un sistema de pago manual para liquidar facturas pendientes, y esta semana el restablecimiento de sistemas de pago automatizados a proveedores.

Con el nuevo programa, los proveedores de JLR que cumplan los requisitos recibirán pagos mucho más rápido que con sus condiciones de pago estándar, lo que mejorará su flujo de caja a corto plazo. Tras una fase inicial con los proveedores de JLR que cumplan los requisitos, crucial para la reanudación de la producción, el programa se ampliará para incluir a algunos proveedores no relacionados con la producción.

En colaboración con un socio bancario, este plan de financiación a corto plazo permite que los proveedores de JLR que cumplan los requisitos reciban un prepago mayoritario poco después del momento del pedido y un pago final de ajuste al recibir la factura.

El plazo habitual de pago a proveedores de JLR es de 60 días a partir de la factura, por lo que este plan acelera los pagos hasta en 120 días. JLR reembolsará los costes de financiación a los proveedores que se acojan al plan durante la fase de reinicio, a medida que la empresa reanude la producción a plena capacidad.

Esta medida sigue las medidas adoptadas por JLR durante septiembre para reforzar prudentemente su liquidez, tras la interrupción del negocio desde el incidente cibernético.