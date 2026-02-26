Joinup eleva su facturación un 15% en 2025 y supera los 22 millones de euros

Archivo - Joinup - JOINUP Y EMOVILI - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de movilidad Joinup ha cerrado 2025 superando los 22 millones de euros de facturación, un 15,7% más respecto a la cifra de negocio de 19 millones de euros alcanzados en el año 2024, según ha informado la compañía este jueves.

Tras haber superado este año las 1.000 cuentas activas en su plataforma, Joinup se ha fijado el objetivo de alcanzar los 26 millones de euros de facturación en 2026.

El crecimiento de la compañía también se ha trasladado al equipo, que ha aumentado un 15% en 2025 para reforzar áreas estratégicas como tecnología, operaciones y atención al cliente, acompañando así la expansión del negocio con una estructura sólida.

De cara a 2026, Joinup trabaja en el desarrollo de nuevos servicios integrados en su aplicación corporativa, con el objetivo de seguir ampliando su ecosistema de movilidad y reforzar su propuesta integral para empresas.

"2025 ha sido un gran año. Hemos demostrado que es posible crecer manteniendo coherencia estratégica. Nuestro objetivo ahora es seguir ampliando servicios y reforzar nuestro liderazgo en movilidad corporativa sostenible en España. Queremos que las empresas entiendan que pensamos como ellas y trabajamos para ellas. Sus retos son los nuestros.", ha señalado la consejera delegada y cofundadora de Joinup, Elena Peyró.

MÁS NEGOCIO, MENOS HUELLA

Durante los últimos cinco años, las empresas que operan con la plataforma de Joinup han dejado de emitir 2.099 toneladas de CO2 equivalente, lo que se traduce en dar 357 vueltas completas a la Tierra. En 2025, el 87,3% de los vehículos asignados han sido ECO y, de ellos, un 20,6% completamente eléctricos a nivel global.

Además, gracias al elevado nivel de sostenibilidad de su red, la compañía prioriza el envío de vehículos ECO o eléctricos incluso cuando el usuario solicita un taxi convencional, elevando así el estándar medioambiental del servicio sin trasladar complejidad al cliente.

Este compromiso también se refleja en la ampliación de su red de recarga, que ya supera los 15.000 puntos en España, permitiendo a las empresas electrificar flotas y gestionar consumos y emisiones desde una única herramienta. Los usuarios pueden recargar en los principales operadores a través de una sola aplicación.

Este crecimiento no solo se refleja en el ámbito corporativo. A lo largo de 2025, Joinup ha registrado un aumento del 29% en el uso de su aplicación fuera del entorno profesional. La compañía mantiene un tiempo medio de espera en servicios inmediatos por debajo de los cinco minutos y una tasa de cancelación por parte de taxistas inferior al 1%.