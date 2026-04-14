La junta de accionistas de Stellantis reelige a John Elkmann como presidente y director ejecutivo

Junta general de accionistas de Stellantis - STELLANTIS

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Stellantis, celebrada este martes, ha reelegido a John Elkann como director ejecutivo y a Robert Peugeot y Henri de Castries como directores no ejecutivos, a los que se suma Juergen Esser, que ha sido nombrado director no ejecutivo adicional.

Todos los directores desempeñarán sus funciones durante un período de dos años. Los accionistas aprobaron por amplia mayoría todas las resoluciones presentadas

Además, el consejo de administración ha reelegido a John Elkann como presidente, a Robert Peugeot como vicepresidente y a Henri de Castries como director independiente sénior, que actúa como presidente del consejo.

La compañía también tomó nota de los comentarios recibidos tras la votación consultiva sobre el informe de remuneración, de conformidad con la normativa holandesa de juntas generales de accionistas, que obtuvo un 93,17% de apoyo.

Stellantis registró una pérdida neta de 22.300 millones de euros en el año 2025, frente al beneficio neto de 5.520 millones de euros alcanzado en el año anterior, con arreglo a 25.400 millones de euros de cargos inusuales durante todo el año.

En este contexto, cabe recordar que el consejo de administración acordó no distribuir un dividendo para el año 2026 "para mantener un balance financiero sólido".