La junta de accionistas de Volvo Cars aprueba pagar dividendos de 1,19 euros por acción

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MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de accionistas de Volvo Cars, celebrada este miércoles 8 de abril, ha acordado el pago de un dividendo ordinario de 8,50 coronas suecas (0,78 euros) por acción y un dividendo extraordinario de 4,50 coronas suecas (0,41 euros) por acción a los accionistas.

Asimismo, según lo propuesto con anterioridad por el consejo de administración de la firma automovilística, se fijó el 10 de abril de 2026 como fecha de registro para el derecho a percibir dividendos.

Por otro lado, la junta ha decidido que Bo Annvik, Pär Boman, Jan Carlson, Eric Elzvik, Martha Finn Brooks, Kurt Jofs, Martin Lundstedt, Kathryn V. Marinello, Martina Merz y Helena Stjernholm fuesen reelegidos como miembros de la junta directiva y Pär Boman fue como presidente de la misma.

Asimismo, la firma Deloitte AB ha sido reelegida como auditora para el período hasta la clausura de la junta general anual de 2027, de conformidad con la propuesta del Comité Electoral y la recomendación del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría.

Volvo Cars anunció pérdidas por importe de 3.000 millones de coronas suecas (282,8 millones de euros) en 2025, frente al beneficio neto de 15.900 millones de coronas suecas (1.498 millones de euros) alcanzado en el ejercicio 2024