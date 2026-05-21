K4, el modelo más versátil, dinámico y deportivo de Kia con etiqueta ECO y por 30.000 euros

Kia K4 - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Kia refuerza su presencia en el segmento C del mercado de combustión con el K4, un modelo fabricado en México y que destaca por su versatilidad para todos los usos, disponible en dos tipos de carrocería para el mercado europeo, y a las que se sumará a final de año una versión deportiva pero familiar que se conocerá como Kia K4 Sportswagon.

Por el momento, el vehículo se ofrece por 30.770 euros en con el motor 1.0 T-GDi MHEV del acabado Drive (desde 26.250 euros con descuentos incluidos), con potencia de 85 kW (115 cv), y a partir de 33.770 euros en el acabado Drive con motor 1.6 T-GDi, de una potencia de 110 kW (150 CV) y 132 kW (180 CV). Antes de finalizar el año, Kia lanzará una versión híbrida.

El K4 se posiciona como una opción elegante, avanzada y conectada. El diseño exterior resulta limpio a la par que expresivo y dinámico, basado en la filosofía 'Opposites United' de la marca, y su aspecto deportivo le da gran presencia en la carretera, tal y como destaca el director de Producto de Kia España, Jaime González.

El modelo suma 4.440 mm de largo, 1.850 mm de ancho, y 1.453 mm de alto. Con una posición de conducción baja, el K4 ofrece un frontal amplio de inspiración deportiva, en el que contrastan las marcadas líneas horizontales y verticales.

En los laterales destacan los tiradores ocultos en las puertas, mientras que la parte trasera llama la atención por su firma lumínica de L invertida y un paragolpes inferior con detalles en negro. Las llantas se ofrecen en 16 y 17 pulgadas (en acabado Drive y en acabado Tech y GT-Line, respectivamente).

Mientras, su espacioso interior proporciona a los pasajeros de la parte posterior un espacio para las piernas líder en su clase (964 mm) y un amplio espacio para la cabeza (973 mm). Tras los asientos traseros, los usuarios pueden disponer de 438 l de espacio de carga.

En el interior, Kia sigue apostando por la botonera física para aspectos como la climatización o las funciones de mapa. En línea con los últimos lanzamientos, Kia presenta un modelo que da sensación de amplitud, con proporciones ideales para los desplazamientos del día a día.

Desde su versión de entrada incorpora una pantalla panorámica que integra la instrumentación de 12,3 pulgadas (31 cm), una pantalla de climatización de 5,3 pulgadas (13 cm) y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas (31 cm). El sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) concentra navegación, multimedia y el control de los ajustes del vehículo en una única interfaz intuitiva.

UN SISTEMA DE PROPULSIÓN PARA CADA DESPLAZAMIENTO

El K4 mantiene el compromiso de Kia de ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones de propulsión. Esto incluye sistemas electrificados para facilitar la transición a la movilidad eléctrica. Esa tecnología está presente en dos de las cinco versiones disponibles en Europa, en consonancia con la estrategia global de Kia en movilidad eléctrica.

El primero de ellos es un motor de gasolina 1.0 T-GDI (115 CV) con una caja de cambios manual de seis velocidades, disponible con tecnología híbrida ligera. Los clientes que opten por esta versión Mild-Hybrid pueden combinarla con una caja de cambios automática de doble embrague y siete velocidades.

De su lado, el motor de gasolina 1.6 T-GDI está disponible con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades (150 ó 180 CV). A finales de 2026, la gama se ampliará para incluir una opción totalmente híbrida.

Los muelles, las barras estabilizadoras, los amortiguadores y los soportes del motor se han optimizado para conseguir una marcha más asentada y equilibrada. La dirección favorece la agilidad al tomar curvas por su relación directa y los neumáticos aumentan la estabilidad y la adherencia al asfalto. "En conjunto, estos detalles confieren al K4 una rodadura suave y segura, pero a la vez reactiva y deportiva", destaca la marca.