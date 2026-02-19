Källenius (ACEA) reclama a Europa "políticas adecuadas" para que la automoción recobre su fortaleza

El consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius, durante el VI edición del Foro ANFAC, en Casa América, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Ola Källenius, ha pedido a la Unión Europea que aplique "políticas adecuadas" que impulsen el crecimiento económico de la industria automotriz y las ventas de vehículos.

"Es fundamental que Europa aplique las políticas adecuadas para la industria automovilística si queremos mantener esta fortaleza económica y todos los puestos de trabajo asociados a ella", ha expresado el presidente de la patronal europea de fabricantes de vehículos en la celebración del 'VI Foro Anfac', celebrado este jueves en Madrid.

El responsable de ACEA ha sugerido que para volver al rumbo del pasado Europa necesita "estimulos a la inversión en infraestructuras y medidas de impulso para la compra de vehículos".

Källenius ha expresado que en los últimos cinco años, la industria automovilística en Europa -tanto los fabricantes como los proveedores-, ha invertido "más de 300.000 millones de euros en electrificación y descarbonización", pero para conseguir resultados ha insistido en la necesidad de proyectar objetivos "flexibles y pragmáticos". "Si no se tiene eso, no se podrá navegar por este panorama heterogéneo", ha reportado.

Cabe recordar que la Comisión Europea aprobó el pasado mes de diciembre la propuesta que reclamaba la automoción europea de retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y autorizar, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021, resolución que fue apoyada por ACEA y principalmente impulsada por los fabricantes alemanes.

El también consejero delegado de Mercedes-Benz Group ha expresado que "el proteccionismo no ha dado los resultados que se esperaban" en el pasado y anima a la industria a europea a impulsar el crecimiento tecnológico e industrial para competir a las marcas chinas que llegaron sector europeo, fortalecer el empleo y sobre todo aumentar las entregas del sector que volvieron a caer en 2025.

"En Europa no hemos tenido políticas económicas que hayan promovido el crecimiento y hemos tenido una regulación cada vez más excesiva que ha dificultado y encarece la actividad de la industria. Europa solía ser líder en la fabricación de coches pequeños, asequibles y atractivos. España es uno de esos líderes. Hoy en día es demasiado caro hacer eso en Europa. Esa es la razón por la que nos encontramos en una posición económica relativamente más débil en comparación con Estados Unidos y China", ha analizado el responsable sueco.

APUESTA EN EUROPA POR LOS VEHÍCULOS COMERCIALES ELÉCTRICOS

Kallenius ha recordado que se necesita "un carril diferente" para los vehículos comerciales ligeros, por lo que ha pedido tener en cuenta "la letra pequeña" de la normativa divulgada el pasado diciembre para volver al crecimiento y la fortaleza económica.

En esta línea, el directivo de Mercedes-Bens ha ensalzado el trabajo que están llevando a cabo en la planta de Victoria, donde están invirtiendo más de 1.000 millones de euros para avanzar en la carrera de electrificación de vehículos comerciales ligeros. "Quiero que esto tenga éxito. No habría permitido la inversión si no quisiera que lo tuviera", ha afirmado.