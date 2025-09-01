Katrin Adt, nombrada nueva consejera delegada de Dacia, en sustitución de Denis Le Vot - RENAULT

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Katrin Adt se incorpora desde este lunes como consejera delegada de la marca Dacia, dentro del grupo Renault, en sustitución de Denis Le Vot, quien deja la compañía.

Adt cuenta con casi 26 años de experiencia en la industria automovilística, trabajando para Daimler y, concretamente, para Mercedes-Benz. Con formación en derecho, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad, como consejera delegada de Mercedes-Benz en Luxemburgo, vicepresidenta de Desarrollo de Recursos Humanos en Daimler, consejera delegada de Smart y posteriormente de Mercedes-Benz Own Retail Europe.

Más recientemente, dirigió la Auditoría Corporativa en Mercedes-Benz. Con una carrera enfocada principalmente en ventas y retail, Adt ha liderado varias transformaciones fundamentales, incluida la transición de Smart hacia una marca 100% eléctrica.

"Estoy entusiasmada por asumir el liderazgo de la marca Dacia. Es un privilegio contribuir a escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia de éxito, junto a un equipo excepcional. Con energía, ambición y un propósito compartido, seguiremos desafiando las convenciones y ofreciendo un valor significativo a nuestros clientes", ha afirmado.

Adt también formará parte del Leadership Team del Grupo. Como parte de la nueva organización, reportará al Chief Growth Officer de Renault Group, Fabrice Cambolive.

"En nombre de Renault, quiero expresar mi agradecimiento a Denis Le Vot por todos sus logros a lo largo de los años. Quiero dar la bienvenida a Katrin Adt, cuya experiencia en la industria automovilística será un activo clave para Dacia", ha declarado el nuevo consejero delegado del grupo Renault, François Provost.