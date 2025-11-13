Kia actualiza los motores y la tecnología de su 'superventas' Sportage, disponible desde 28.760 euros

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kia ha introducido mejoras en diseño, motores, innovación y tecnología en el modelo Sportage, su vehículo más vendido a nivel mundial, con el objetivo de "establecer un nuevo estándar en el competitivo segmento de los SUV compactos", disponible desde 28.760 euros, con descuentos incluidos.

El nuevo Sportage, que se producirá en la planta de la firma en Eslovaquia, está disponible en versiones híbrida ligera (MHEV), híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV). En los híbridos y los híbridos enchufables, la nueva generación de cajas de cambio admite un mayor par motor con las mismas dimensiones.

Como contribución a la transición hacia un futuro con cero emisiones, entre las nuevas configuraciones hay una versión PHEV con tracción delantera (FWD) y un nivel de equipamiento estándar.

Al igual que todos los vehículos de la gama Kia, el Sportage está equipado con un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el sistema estándar de frenado de emergencia automático, y la Asistencia de conducción en carretera (HDA 2) con cámara frontal

"Con un conjunto totalmente renovado, listo para cualquier aventura, el Sportage más refinado hasta la fecha atrae a una amplia variedad de consumidores, incluidos nuestros clientes habituales, ya que ofrece nuevos niveles de versatilidad, comodidad y confort", ha resaltado el director de Operaciones de Kia en Europa, Sjoerd Knipping.

En cuanto al exterior, la filosofía de diseño 'Opposites United' de Kia confiere al Sportage "un nuevo y llamativo aspecto", según ha destacado la firma. Las superficies suaves y tersas se combinan con formas robustas y una planta imponente, lo que hace que el Sportage esté igualmente preparado para la exploración urbana y la aventura todoterreno.

Los nuevos paragolpes delantero y trasero crean una presencia "fuerte", con una llamativa iluminación LED Star Map y la distintiva parrilla Tiger Nose de Kia. El nuevo diseño de las llantas está disponible en 17, 18 y 19", con versiones exclusivas de 19" para el GT-Line.

ESPACIOSO INTERIOR

El Sportage sigue ofreciendo un interior espacioso y un maletero flexible, con más de un metro de espacio para las piernas de los pasajeros de la segunda fila. La capacidad del maletero, de hasta 587 litros, se amplía hasta 1.776 con los asientos de la segunda fila abatidos. Además, el suelo del maletero de doble nivel, disponible en las versiones MHEV y HEV, ofrece una gran versatilidad para transportar objetos.

El volante presenta un nuevo diseño de dos radios y el salpicadero ha sido actualizado, con salidas de ventilación ocultas que crean un acabado elegante y minimalista. La nueva tapicería de los asientos añade mayor comodidad. Por su parte, el GT-Line presenta un elegante interior mixto de cuero sintético y ante, en blanco y negro.

El elemento central de la experiencia de conducción mejorada del Sportage es el Connected Car Navigation Cockpit (CCnC). Consiste en dos pantallas panorámicas curvas de 12,3" (31 cm) y un nuevo head-up display (HUD) de 10" (25,4 cm).

Todas las funciones y la información están situadas de forma que el conductor puede acceder a ellas y verlas fácilmente, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción, el de infoentretenimiento y las indicaciones detalladas de la ruta.