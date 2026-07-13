Kia crece un 14,9% en mayo y se sitúa como la marca con mayor avance en el mercado europeo

Archivo - Kia crece un 14,9% en hasta mayo y se sitúa como la marca con mayor avance en el mercado europeo - KIA - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kia ha registrado un crecimiento interanual del 14,9% en Europa durante el mes de mayo, hasta alcanzar las 49.382 unidades matriculadas, lo que la convierte en la marca de automóviles con mayor incremento entre las diez primeras del mercado europeo, según los datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

La compañía destacó que este avance casi cuadruplica el crecimiento del mercado europeo, que aumentó un 3,6% en el mismo periodo, impulsado principalmente por la evolución de las ventas en mercados como Reino Unido, Alemania, España e Italia.

Gracias a estos resultados, Kia elevó su cuota de mercado en Europa del 3,9% al 4,3%, mientras que en los países de la Unión Europea pasó del 3,6% al 4,1%. En el acumulado de los cinco primeros meses del año, la marca también mantiene un crecimiento superior al del conjunto del mercado, con un alza del 5,1%, frente al 4,1% registrado por el sector.

"La demanda sostenida de la gama de vehículos electrificados de Kia está impulsando nuestro crecimiento por encima del mercado. Este éxito refleja la solidez de nuestra marca, de nuestra red de concesionarios y de nuestra estrategia de electrificación orientada al cliente. Con una de las gamas de vehículos eléctricos más completas de Europa, ofrecemos eficiencia en la utilización diaria, comodidad y un diseño que conecta con los usuarios", ha afirmado el residente y director general de Kia Europe, Soohang Chang.

EL SPORTAGE LIDERA LAS VENTAS

En cuanto a los modelos, el Sportage volvió a situarse como el vehículo más vendido de la marca en mayo, con 16.072 unidades, seguido del Picanto, con 5.955 matriculaciones; el Stonic, con 4.868 unidades, y el K4, con 1.887 entregas.

La electrificación volvió a ser uno de los principales motores del crecimiento de Kia. Durante el mes, la firma comercializó 15.443 vehículos 100% eléctricos de batería (BEV), liderados por el EV3, con 4.770 unidades, seguido del EV4, en sus versiones Hatchback y Fastback, con 2.886 unidades, el EV5, con 2.499, y el EV2, con 2.464 matriculaciones.

Si se incluyen también los modelos híbridos e híbridos enchufables, Kia vendió un total de 30.995 vehículos electrificados durante mayo. Dentro de esta oferta, el Sportage HEV fue el híbrido más demandado, con 6.869 unidades, mientras que el XCeed encabezó las ventas de híbridos enchufables con 2.753 matriculaciones.

Según los datos de ACEA, los vehículos electrificados continúan ganando peso en el mercado europeo. Los híbridos representaron en mayo el 35,5% de las matriculaciones, por delante de los eléctricos de batería, con un 23,3%, mientras que los vehículos de gasolina concentraron el 21,7% del mercado y los híbridos enchufables alcanzaron una cuota del 10,7%.